Izgorela je na suncu, ali ovaj trik ju je spasao za pola sata: Koristila je 1 proizvod koji svi imamo, a nije jogurt

Svi ga imate kod kuće, a ne slutite da uklanja opekotine neverovatnom brzinom!

Izlazak na sunce bez kreme sa zaštitnim faktorom može da ima neprijatne posledice poput opasnih opekotina. Sindi Alen-Stjuart, iskusila je to na svojoj koži nakon odlaska na plažu.

Iako je nanela sredstvo za sunčanje, njena osetljiva koža je izgorela, a leđa su joj bila crvena i upaljena, prenosi britanski „The Sun“.

U potrazi za rešenjem, Sindi je dobila savet od svoje svekrve koji se činio veoma neobičnim. Nanesite penu za brijanje na opekotine od sunca i ostavite da odstoji tako pola sata – rekla joj je svekrva i dodala:

“Pena će početi da izvlači temperaturu iz kože. Nemojte da se zabrineš ako koža počne da te svrbi, upravo na taj način pena za brijanje deluje na upaljenoj koži. I kad osetiš da ti je hladno na opečenom delu kože, to je takođe dobar znak. Mentol iz pene za brijanje rashlađuje kožu i spušta temperature”, napisala je Sindi na svom profilu.

Iako je bila skeptična, Sindi je primetila poboljšanje, ali je takođe savetovala da se postupak ponovi ako opekotine i dalje budu prisutne sutradan.

Ipak, važno je napomenuti da ovaj trik ne bi trebalo smatrati zamenskim umesto kreme za sunčanje. Sredstvo sa zaštitnim faktorom je i dalje apsolutno neophodno prilikom izlaganja suncu, a Sindi je otkrila da je ovaj trik sa penom za brijanje bio efikasan u slučaju da je izgorela na suncu. Ona je podelila da je ranije koristila gel od aloje, ali je priznala da se trik sa penom pokazao delotvornijim.

Kroz svoje iskustvo, Sindi je želela da podseti ljude da se ne zadržavaju predugo na suncu, jer prekomerno izlaganje može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući rak kože

