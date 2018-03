Iznenađujuće: U ovoj životnoj dobi smo najpametniji

Teško je odrediti u kojem smo periodu najinteligentniji, ali to je uspeo George Bartzokis sa Univerziteta u Kaliforniji. Njegova ekipa merila je na grupi od 23 do 80 muškaraca brzinu reakcije (‘kapiranja’) i došla do zaključka da su kognitivno najsposobniji oni s 39 godina. Nakon 40. godine smanjuje nam se brzina reakcije, odnosno povezivanja.

Naš mozak i telo počinju pomalo umirati već s 20 godina – radi se o prirodnom procesu starenja koji utiče na stanje neurona. Naši refleksi od tada se pomalo usporavaju, ali moždana aktivnost raste do samog kraja tridesetih godina.

Iako ova dva podatka izgledaju kontradiktorno, objašnjenje je dao Bartzokis – mijelijska obujmica koja ‘omotava’ neurone i pomaže u ubrzavanju nervnih podražaja počinje da slabi oko 30. godine, ali s 39 godina telo može da je obnovi, što kasnije znatno teže uspeva pa počinjemo sporije i teže da obrađujemo informacije, prenose mediji u regionu.