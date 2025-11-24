Izračunajte bez greške: Evo kolika treba da bude vaša idealna telesna težina u odnosu na visinu i godine

Predstavljamo vam neke postupke koji pomažu da nađete odgovor. Ovo je najtačnija formula da vidite koja je vaša idealna telesna težina.

Idealna telesna težina je mnogo tačnija kad se izračunava pomoću Krefove formule. Da li ste se nekada zapitali koliko bi trebalo da imate kilograma na osnovu vaše visine i godina?

Predstavljamo vam neke formule koje pomažu u određivanju odgovarajuće kilaže za pojedinca.

Danas su dostupne različite formule za određivanje kilaže pojedinca. Verovatno je svima poznat indeks telesne mase ili skraćeno BMI koji određuje odgovarajuću težinu pojedinca. Ali to je grub pokazatelj prekomerne kilaže.

Indeks telesne mase se izračunava tako što se težina u kilogramima podeli sa visinom pojedinca. Ako dobijemo vrednost manju od 18,5 to znači pothranjenost, a ako dobijemo vrednost veću od 40, to je teška gojaznost.

Hrvatski dnevnik piše da BMI ne daje sveobuhvatan uvid u zdravlje osobe jer ne uzima u obzir konstituciju tela i godine. Prema sajtu 24 sata idealna telesna težina je mnogo tačnija kad se izračunava pomoću Krefove formule.

Ovo uzima u obzir ne samo težinu i visinu od već i strukturu tela pojedinca. Zbog toga, formula može biti preciznija u poređenju sa BMI. Na ovaj način još možete da prilagodite težinu ili vežbanjem da postignete dobru liniju.

Krefova formula razlikuje 3 tipa tela:

ljudi prosečne građe

ljudi srednje građe

ljudi sitne građe

Formula za izračunavanje prosečne brojke:

(visina u centimetrima, minus 100) + (starost /10) x 0,9

Primer: Visoki ste 165 metara i imate 30 godina. Vaša kalkulacija (165-100) + (30/10) x 0,9x 0,9 = 61,2 kilograma je vaša idealna težina

Formula za izračunavanje srednje građe:

(visina u centimetrima -100) + (starost / 10)) x 0,9 x 1,1

Primer: visoki ste 1,65 metra i imate 30 godina

Vaša računica je ((165-100) + (30/10)) x 0,9 x 1,1, = 67,32 kilograma je vaša idealna težina.

Formula za izračunavanje sitne građe:

(visina u centimetrima – 100) + (starost / 10)) x 0,9 x 0,9

Primer: Visoki ste 1,65 i imate 30 godina. Dakle: ((165-100)+ (30/10)) x 0,9 x 0,9 = 55,08 kilograma je vaša idealna težina.

Da li ste fit može da se vidi i po obimu vašeg stomaka. Ako vam je obim struka jednak polovini vaše visine ili manji, nivo masti je u granicama normale, ali ako ste iznad ovog broja , nakupljena masnoća može da vam ugrozi zdravlje.

Čak i sa ovim merenjem možete da saznate da li imate višak kilograma. To možete da procenite na prvi pogled. Naime, ako je struk veći od bokova, to je znak da ste gojazni.

Ako želite tačniji indeks, potrebno je da izračunate obim struka na najširem delu koji je obično tik iznad pupka. Zatim, podelite širinu kukova na najširem delu.

Na primer, ako neko ima obim struka 71 cm i obim kukova od 36 računica je 71 /36 = 1,9.

Izveštaj SZO iz 2008. godine definisao je gojaznost kao rezultat veži od 0,9 za muškarce i veći od 0,85 za žene.

