Izračunajte godinu koja je vaša životna prekretnica, u njoj se život menja iz korena, ostvaruju se svi snovi i želje

Mnogi ljudi veruju u moć brojeva, pa se često okreću numerologiji za smernice o svojim budućim životnim koracima. Prema numerologiji, uz nekoliko jednostavnih proračuna možete otkriti koje će godine u vašem životu biti najznačajnije.

Veruje se da se upravo tokom ovih godina dešavaju najveće životne promene, kao i ostvarenje onoga što ste dugo tajno želeli.

Prema numerologiji, uz pomoć nekoliko cifara možete da izračunate najznačajniju godinu u svom životu.

Verovanja kažu da će se te godine desiti najveće promene, ali i ono što ste dugo potajno priželjkivali.

Evo kako da je izračunate i otkrijete koji deo života će vam biti najvažniji. A kKako biste saznali koje su to najbitnije i najvažnije godine vašeg života potrebno je da ih na osnovu rođenja izračunate sami.

Na primer, rođeni ste 09.11.1986. Potrebno je da uzmete poslednju cifru godine rođenja, numerički joj dodate mesec i dan.

Sabirate 6+1+1+0+9=17. Godini rođenja 1986. dodajemo 17, dobijamo 2003. Ovo je prva važna godina u vašem životu.

Zatim ponavljamo operaciju: 3+1+1+0+9=14. 14+2003=2017. I tako dalje računate sve dok ne dobijete niz važnih godina.

Ako sabiranje dana i meseca rezultira brojem manjim od 6, odnosno 1, 2, 3, 4 ili 5, onda ćete morati da dodate isti broj godini rođenja, jednak zbiru cifara meseca, dana i poslednje cifre godine.

Grubo govoreći, brojite jednom i svaki put dodajete isti broj. Na primer, rođeni ste 01.12.1999. 1+2+0+1=4. To znači da je vaš lični broj sudbine 4 + poslednja cifra godine, odnosno 9. 4 + 9 = 13.

Važne godine za vas će se ponavljati na svakih 13 godina. 1999+13+13+13 i tako dalje: 2012, 2025, 2038.

Šta to znači za vas?

Tokom ovih godina možete očekivati snažne znake sudbine i velike životne prekretnice. Vredi da obratite posebnu pažnju na signale koje vam život šalje tokom ovih perioda – jer vas oni mogu usmeriti ka važnim odlukama i ostvarenju vaših skrivenih želja, piše Atma. Obratite pažnju na signale tokom života koji vam ukazuju na to!

