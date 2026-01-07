Izvukli ste novčić iz česnice? Ako ovo uradite sa njim, veruje se da ćete imati sreće cele godine

Ako ste vi izvukli novčić iz česnice, šta se uradili sa njim? Čuvate ga? To je greška. Ispravite grešku i ispoštujte običaj

Božić je sigurno jedan od najradosnijih praznika. A koji običaj vezan za njega vam je najdraži? Možda je baš lomljenje česnice i nada da ćete baš vi izvući novčić. Novčić simboliše sreću, zdravlje i bogatstvo.

Važno je da svaki član porodice pojede svoj deo česnice, bio u njemu novčić ili ne, kako bi svi članovi domaćinstva imali snagu i zdravlje.

Ako ste vi izvukli novčić, šta se uradili sa njim? Čuvate ga? To je greška. Običaji nalažu da novac koji je izvučen iz česnice treba da se otkupi drugim novcem od onoga ko ga je pronašao u kolaču, a zatim se stavi na ikonu ili pored nje i čuva se do sledećeg Božića, jer se veruje da će srećnik koji ga je izvukao biti srećan i bogat cele godine.

Ispravite grešku i ispoštujte običaj.

