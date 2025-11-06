Jača od „molim“ i „hvala“: Ova čarobna reč od tri slova je ključ koji otvara sva vrata

Psihološki trik koji garantuje uspeh! Zbog čega nas uvek ubede ako čujemo reč „jer“? Ova reč je veoma moćna, privlači ljude i više nam veruju!

Zaboravite „molim“ i „hvala“ – otkrijte moćnu reč od tri slova koju koriste psiholozi: ona otvara sva vrata!

Istraživanje sprovedeno u jednoj prodavnici nameštaja pokazalo je da čak i najljubazniji prodavci nisu uspeli da uvere kupce da kupuju. Zašto?

Zato što nisu upotrebljavali reč koja zvuči najuvjerljivije – jer.

Naime, korišćenjem ovog veznika nudi se objašnjenje, što automatski privlači ljude i više vam veruju.

U slučaju prodavaca to zvuči ovako:

„Mogu li vam ponuditi ovu brošuru JER želimo da se informirate o našoj novoj prodavnici?“

Jedno istraživanje je pak pokazalo pod kojim bi uslovom ljudi koji u dugom redu čekaju na korišćenje fotokopir mašine pustili nekoga pre reda.

Kada je osoba koja je želela da koristi kopirku pre reda pitala ‘Oprostite, imam pet stranica. Mogu li da iskopiram pre vas jer mi se žuri?’.

94 posto ljudi odgovorilo je da bi je pustili pre reda. Naravno, u zavisnosti od rečenice mogu se koristiti varijante veznika i predloga (ne mora uvek da bude samo jer, nego i zato što, zbog toga), ali poenta je da osobi kojoj se obraćamo ponudimo objašnjenje zašto nešto želimo, zašto nam je potrebno, molimo…

Čak i kada sumnjamo u istinitost razloga, odnosno objašnjenja, čarobna reč ‘jer’ izaziva prirodnu reakciju u korist onoga ko je postavio pitanje. To znači da i najsmešniji razlog može dobiti pozitivan odgovor, objašnjavaju stručnjaci, a prenosi Zadovoljna.hr.

U slučaju prodavaca jednostavne rečenice poput ‘Dopao bi vam se ovaj kauč jer je izrađen od italijanske kože’ ili ‘Ovaj stakleni sto odlično bi išao uz vaš dom jer njegov dizajn ide uz svaki stil uređenja’ i može da učini čuda zato što je nakon što su prodavci svakodnevno počeli da koriste reč jer, prodaja porasla za 39 posto.

