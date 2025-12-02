Jača od ,,molim“ i ,,hvala“: Ova magična reč od tri slova je ključ koji otvara sva vrata

Ova magična reč otvara srca: stvara iskreno razumevanje i ljubav. Najlakši način da vas saslušaju i da vam veruju

Postoji jedna magična reč jača od ljubaznosti. Naučite je i sve što poželite, lako ćete dobiti!

Magične reči kao što su molim, izvolite i hvala otvaraju sva vrata, međutim, postoji jedna reč još jača od prethodno navedenih, a ipak često zanemarena. Istraživanje sprovedeno u jednoj prodavnici nameštaja pokazalo je da čak i najljubazniji prodavci nisu uspeli da uvere kupce da kupuju.

Zašto? Zato što nisu upotrebljavali reč koja zvuči najuvjerljivije – jer.

Zašto ova tri slova rade bolje nego „molim“?

Naime, korišćenjem ovog veznika nudi se objašnjenje, što automatski privlači ljude i više vam veruju. U slučaju prodavaca to zvuči ovako:

„Mogu li vam ponuditi ovu brošuru JER želimo da se informirate o našoj novoj prodavnici?“

Ljudi će vas poslušati čak i kada ne moraju

Jedno istraživanje je pak pokazalo pod kojim bi uslovom ljudi koji u dugom redu čekaju na korišćenje fotokopir mašine pustili nekoga pre reda.

Kada je osoba koja je želela da koristi kopirku pre reda pitala ‘Oprostite, imam pet stranica. Mogu li da iskopiram pre vas jer mi se žuri?’.

94 posto ljudi odgovorilo je da bi je pustili pre reda. Naravno, u zavisnosti od rečenice mogu se koristiti varijante veznika i predloga (ne mora uvek da bude samo jer, nego i zato što, zbog toga), ali poenta je da osobi kojoj se obraćamo ponudimo objašnjenje zašto nešto želimo, zašto nam je potrebno, molimo…

Čak i kada sumnjamo u istinitost razloga, odnosno objašnjenja, čarobna reč ‘jer’ izaziva prirodnu reakciju u korist onoga ko je postavio pitanje. To znači da i najsmešniji razlog može dobiti pozitivan odgovor, objašnjavaju stručnjaci, a prenosi Zadovoljna.hr.

U slučaju prodavaca jednostavne rečenice poput ‘Dopao bi vam se ovaj kauč jer je izrađen od italijanske kože’ ili ‘Ovaj stakleni sto odlično bi išao uz vaš dom jer njegov dizajn ide uz svaki stil uređenja’ i može da učini čuda zato što je nakon što su prodavci svakodnevno počeli da koriste reč jer, prodaja porasla za 39 posto.

Mala reč, velika moć

Moć je, očigledno, u objašnjenju. Istraživanja su dokazala da čak i najtanji razlog, upakovan u čarobnu reč ‘jer’, izaziva prirodnu reakciju poverenja i saradnje. Ovaj mali veznik daleko je jači od formalnosti i ljubaznosti.

Prestanite da molite, počnite da objašnjavate! Uvedite ovu magičnu reč od tri slova u svoj svakodnevni vokabular i gledajte kako vam se sva vrata, i poslovna i privatna, otvaraju mnogo lakše.

