Jedan proizvod koji svi koristimo izaziva prekomerno znojenje – loše utiče na kožu i nije mu mesto u kući

Antiperspirant je bolja opcija nego dezodorans.

Mnogi ljudi imaju pojačano znojenje koje može dovesti do neprijatnih mirisa. Većina njih koriste dezodoranse kako bi se osećali svežije, ali dermatolog Aamna Adel savetuje da ovo nije najbolja opcija tokom letnjih meseci, prenosi klix.ba

Adel objašnjava da dezodoransi, koje mnogi koriste kako bi prikrili miris znoja, mogu zapravo doprineti pojačanom znojenju i neprijatnim mirisima. Ona savetuje da se dezodoransi izbace iz upotrebe.

„Bacite svoj dezodorans u kantu za otpatke. Dezodoransi ne sprečavaju znojenje; oni samo maskiraju miris znoja. Iskreno, pomisao na mešanje znoja sa mirisom dezodoransa mi je odvratna,“ kaže Adel.

Umesto toga, Adel preporučuje korišćenje antiperspiranta, koji aktivno smanjuje znojenje. Ona naglašava da je najbolje vreme za nanošenje antiperspiranta noću.

„Najbolje je da antiperspirant nanesete noću. Iako može delovati čudno, verujte mi, to je najefikasnija opcija. Kada spavate, vaše znojne žlezde su manje aktivne, što omogućava bolju apsorpciju antiperspiranta i veću efikasnost,“ objašnjava ona.

Adel takođe predlaže korišćenje rastvora poput PanOksil-a za pranje pazuha kako bi se smanjio miris. Nanesite penu ispod pazuha i ostavite da deluje dva minuta. Ova metoda pomaže u uklanjanju bakterija koje izazivaju miris i smanjuje broj uraslih dlačica.

