Jedini spas kada vas ubode pčela, osa ili stršljen: Bol i otok nestaće kao rukom, samo stavite ovo na mesto uboda

Šta da radite kada vas ubode pčela, osa ili stršljen kako biste sprečili svrab, oticanje ili infekciju kože? Jedini spas kada vas ubode pčela ili osa da stavite ovo na mesto uboda.

Pčelar Vasilije smatra da nema ništa zdravije od uboda pčele. On smatra da je pravo blago boraviti u blizini košnice, da to opušta i smiruje.

U slučaju uboda pčele, Vasilije kaže da bol kratko traje, samo minuti ili dva. Kasnije prolazi bol, nego da se javlja samo otok, ali i neprijatan osećaj.

Međutim, kad se radi o ljudima koji su alergični na ubod pčele, po njih može da bude jako opasno, ali, nažalost, i fatalno.

Ako ste alergični treba dobro da se pazite, a ako se desi ubod, javite se odmah svom lekaru.

Jedini spas kada vas ubode pčela ili ujede osa ili stršljen je aspirin ili andol.

– Oni koji nisu alergični najbolje je da uzmu jedan aspirin ili andol (bilo šta što imaju kod kuće), rastope ga sa par kapi vode i stave na mesto uboda.To se drži oko minut, dva, pa se skloni. Niti ima otoka, niti ima boli, a izostaće i svrab – provereno, rekao je travar Vasilije.

Takođe savetuje da se koristi i oblog od navlažene sode bikarbone. Ako ništa od navedenog nemamo kod sebe u momentu uboda, najbolje bi bilo uzeti tri različite travke iz prirode.

Kod ujeda zmije i uboda insekta (komarca, ose, stršljena, pauka i drugih insekata), ubrati tri različite travke – biljke (mogu i cvetovi), koje su vam prve na dohvat ruke, zajedno ih dobro protrljati između prstiju i tom smesom namazati mesto ujeda – uboda.

