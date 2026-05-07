Jedna jednostavna fraza trenutno oduzima moć pasivno-agresivnim kolegama, samo im postavite ovo pitanje

Ako imate problema sa pasivno-agresivnom kolegama na poslu dovoljno je da im ovo kažete. Jedna jednostavna fraza im trenutno oduzima moć ovakvim osobama. Odmah će se povući
Dženifer Brik sebe opisuje kao „Vaša najbolja prijateljica u karijeri“ u svojoj TikTok biografiji. Koristi svoju platformu društvenih medija da pomogne zaposlenima da se snađu u složenosti kancelarijske politike i da izvuku najbolje iz izazovnih situacija na radnom mestu. Brik je otkrila kako da „trenutno isključi pasivno-agresivne ljude na poslu i u životu“ koristeći jednu specifičnu frazu.
Otkrila je svoju ličnu pozadinu sa ovom frazom, rekavši: „Počela sam da koristim ovo sa pasivno-agresivnim ljudima prošle godine i nije bilo ni jednog slučaja da sam to koristila, a da se osoba nije povukla sa svojim toksičnim malim repom među nogama.“
Brik je savetovala da je najbolji način da se suprotstavite pasivno-agresivnim ljudima na poslu da koristite „vaš najneutralniji ton i postavite jedno jednostavno, ali direktno pitanje.“
Jednostavno pitanje ih odmah udaljava
Jedna jednostavna fraza oduzima moć pasivno-agresivnim kolegama, a to je: „Da li pokušavate da budete od pomoći ili da nanesete štetu?“
Psihologija danas opisuje pasivno-agresivno ponašanje kao indirektan način izražavanja negativnih osećanja. Umesto da se direktno bavi konfliktom, pasivno-agresivna osoba će delovati na suptilno neprijateljski način, osmišljen da destabilizuje osobu sa kojom je u konfliktu.
Pasivna agresivnost je oblik izbegavanja konflikta, što je jedan od razloga zašto je Brikova fraza toliko korisna. Pitanjem pasivno-agresivne osobe da li pokušava da bude od pomoći ili povredi, nudite blagi oblik konfrontacije, koji će najverovatnije pokušati da izbegne.
Kako mogu reagovati
Ona je primetila da pasivno-agresivna osoba nikada ne bi odgovorila izjavom da pokušava da bude povređena, čak i ako je to bila njena osnovna namera. Kako je objasnila, „Pasivno-agresivno ponašanje se zasniva na izbegavanju konflikta. Zato pokušavaju da sakriju svoje sitne namere.“
„Izjava koju sam podelila u tom videu je blaga konfrontacija i oni će je izbeći po svaku cenu“, nastavila je. „Oni će se povući; neće reći da nameravaju da budu povređeni. Žele da sakriju svoje toksično ja“, zaključila je Brik.
Kada se suočite sa svojim kolegama, oni će shvatiti da pasivno-agresivne tehnike ne deluju na vas
Smernice šta da radite ako vas ubeđuje
Takođe je ponudila smernice o tome kako reagovati kada vaš pasivno-agresivni kolega pokuša da vas ubedi da je od pomoći.
„Naravno, reći će od pomoći“, objasnila je. „To je namerno.“ „Ovo je blagi sukob, ali je to sukob koji će im dati izlaz, ali je upravo zato ova izjava funkcioniše“, rekla je.
Njen savet za upravljanje pasivno-agresivnim kolegama je uspešan jer se oslanja na direktnu komunikaciju, što je potpuno suprotan stil komunikacije koji pasivno-agresivni ljudi koriste.
Psihijatarka Džudit Orlof je rekla: „Sa ovim tipovima ličnosti, možete se preispitati jer je njihov bes toliko maskiran. Važno je prepoznati obrazac. Njihove pomešane poruke će testirati vaše strpljenje. Zato, kada sumnjate u sebe, udahnite i pokušajte da pustite sumnju. Recite sebi: ‘Zaslužujem da se prema meni postupa sa više ljubavi. Verovaću svojoj intuiciji kada se osetim ubodenom.’“
Uvek je najbolje voditi se ljubaznošću u izazovnim situacijama, a jasno i direktno komuniciranje naših potreba je jedan nepogrešiv način da se to učini.
