Jedna jutarnja navika od samo nekoliko minuta produžuje život, tvrde naučnici

Jutarnje navike mogu imati veliki uticaj na zdravlje i dugovečnost. Jedna jutarnja navika koju stručnjaci preporučuju je meditacija. Praksa koja traje samo nekoliko minuta i pomaže telu da se smiri i efikasnije nosi sa stresom. Redovna meditacija, prema istraživanjima, može promeniti način na koji telo reaguje na stres i usporiti proces starenja.

Studija objavljena 2023. godine pokazala je da je samo deset minuta meditacije poboljšalo pažnju i mentalnu fleksibilnost. Učesnici su takođe prijavili niži nivo stresa. Kratkoročno smanjenje stresa možda ne izgleda značajno. Međutim, hronični stres može dovesti do ubrzanog starenja tela, povećane upale i oštećenja ćelija. Telo pod stalnim stresom brže troši svoje rezerve i brže stari.

Jedna jutarnja navika usporava kognitivni pad

Novo istraživanje ispitalo je dugoročni efekat transcendentalne meditacije, koja se radi u tišini 20 minuta dok se diše i ponavlja mantra. Ljudi koji su meditirali 12 do 40 godina imali su niže nivoe gena povezanih sa upalom (SOCS3) i niže nivoe hormona stresa kortizola i njegovog neaktivnog oblika, kortizona.

„Smanjeni odnos kortizola i kortizona kod ljudi koji meditiraju ukazuje na veću otpornost. Pokazuje i veću adaptaciju i doprinosi ukupnom zdravlju i dugovečnosti“, kaže profesor prirodne medicine i prevencije dr Kenet Volton za Parade.

Ista studija je pokazala da meditacija može usporiti kognitivni pad. Stariji učesnici koji su decenijama meditirali imali su rezultate na testovima pažnje i brzine obrade informacija slične mlađim ljudima. „Stariji praktičari meditacije postigli su rezultate uporedive sa mladima, dodatno potvrđujući zaštitni efekat meditacije protiv kognitivnog pada u starosti“, zaključio je naučnik dr Frederik Trevis.

