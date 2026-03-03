Lekari upozoravaju da jedna uobičajena navika koju radite svaki dan može oštetiti vaše arterije i povećati rizik od srčanih bolesti.

Jedna ne toliko očigledna stvar koju radite svaki dan veoma loše utiče na vaše arterije

Zdravlje srca i krvnih sudova zavisi od mnogih faktora, a jedna uobičajena aktivnost koju ljudi obavljaju svaki dan može imati značajan loš uticaj na arterije.

Iako deluje bezazleno, ova navika se povezuje sa naglašenim rizikom za razvoj suženja arterija, povećanom upalom i dugoročnim problemima u cirkulaciji. Stručnjaci sve češće ističu da pažnja prema svakodnevnim rutinama može biti ključna za očuvanje zdravlja.

Koja je to navika?

Prema lekarima, jedna od najraširenijih svakodnevnih radnji koja može oštetiti arterije je sedenje predugo bez prestanka. Dugotrajno sedenje utiče na cirkulaciju, metabolizam masti i nivoe šećera u krvi, što sve može doprineti oštećenju arterija i većem riziku od ateroskleroze.

Kako svakodnevno sedentarno ponašanje utiče na sve ovo?

Smanjena cirkulacija krvi dovodi do lošeg dotoka kiseonika i hranljivih materija u tkiva. Povećava nivo lošeg holesterola (LDL) i smanjuje nivo dobrog holesterola (HDL). Može dovesti do povišenog krvnog pritiska, jednog od najvećih faktora rizika za srčane bolesti. Zašto je važno povremeno prekidati dugotrajno sedenje

Stručnjaci ukazuju da je svaki dan važno imati aktivne periode – čak i kratke pauze od sedenja. Čak i 5–10 minuta hoda ili istezanja na svakih sat vremena može značajno poboljšati cirkulaciju i smanjiti štetan uticaj dugotrajnog sedentarizma.

Kako promeniti ovu naviku?

Postavite alarm na svakih sat vremena da ustanete i prošetate nekoliko minuta. Ako radite za računarom – koristite sto koji se može podići kako biste delimično menjali pozicije stajanja i sedenja.

Uključite kraće šetnje u pauzama. Čak i kratak izlazak na svež vazduh utiče pozitivno na kardiovaskularno zdravlje.

Preporuke lekara

Lekari ističu da kombinivanje redovne fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i izbegavanja dugotrajnog sedenja može značajno smanjiti rizik od oštećenja arterija. Naglašavaju da čak i male promene u svakodnevnim navikama, ako se rade svaki dan, mogu imati veliki uticaj na ukupno zdravlje srca.

Mnoge su svakodnevne rutine dobro poznate kao korisne ili štetne za zdravlje. Predugo sedenje može imati veliki uticaj na vaše arterije. Promena ove navike može biti jednostavan, ali moćan korak ka boljem zdravlju.

(n1info.rs)

