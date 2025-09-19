Jedna neočekivana i neobična stvar je najbolji znak da ste pronašli srodnu dušu

Put ka srcu vodi preko mirisa?

Ako uživate u mirisu kože vašeg partnera, čak i bez upotrebe parfema ili kolonjske vode, moguće je da ste pronašli svoju srodnu dušu.

Ovo se može objasniti kroz fenomen firozona – hemikalije koje naše telo isijava i koje privlače određene osobe na osnovu genetske kompatibilnosti. Naučna istraživanja otkrivaju da je ovaj privlačan miris znak da je vaš partner genetski usklađen s vama.

Prema studiji iz 2021. godine, objavljenoj u časopisu Brain Sciences, privlačnost koju osećate prema nečijem mirisu može biti rezultat genetskih razlika koje su povoljne za reprodukciju. Ova istraživanja sugerišu da ljudska bića instinktivno privlače one sa kojima bi im genetska kombinacija omogućila da stvore zdravo potomstvo.

U osnovi, privlačnost prema mirisu tela može ukazivati na to da vaš partner ima osobine koje su optimalne za fizičko zdravlje i reproduktivni uspeh.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com