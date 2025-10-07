Jedna od najnaprednijih civilizacija: Ovaj drevni narod znao je tajnu zdravog i harmoničnog života

Civilizacija Maja živela je na prostoru koji se danas naziva Mezoamerika.

Maje su poznate po svojoj arhitekturi, umetnosti, religiji, čuvenom kalendaru, ali i po matematici i astronomiji. Za zvanični kraj ove civilizacije uzima se 1697. godina i period španskih osvajanja. Ipak, ovaj narod je bio toliko napredan za vreme u kom su živeli da se i danas koriste neki od njihovih izuma. Ovaj narod je bio na tom nivou napretka da su razvili recepte za srećan i harmoničan život.

Kakao u svakoj prilici

Maje su redovno konzumirale kakao. Arhelolozi su pronašli ostatke čokoladnih pića u drevnim posudama i smatraju da su Maje čokoladu pile 1000 godina pre nego što se to nekad verovalo. Kakao je neizostavan deo njihove prehrane – neki tvrde čak i da su njime začinjavali svaki obrok – i održavao ih je u dobrom zdravlju. Bio je napitak običnih ljudi, ali i hrana bogova i vladara

Chia semenke

Maje su ovo seme redovno grickali, a koristili su ga i u verskim ceremonijama. Ove semenke su bogate vlaknima i proteinima i imaju hranjive materije koje su neophodne za održavanje funkcije mozga, a važne su i u prevenciji raka.

Napredna medicina

Majanska medicina bila je prilično napredna. Oni su rane ušivali dlakama ljudske kose, punili su šupljine u zubima, a umeli su da prave i proteze. Kao analgetike su koristili biljke iz svog okruženja koje su danas poznate kao anestetici.

Ljubimci

Maje su bili jedna od prvih kultura koja je držala životinje kao ljubimce. U najstarijem razdoblju svoje civilizacije pripitomili su pse kao pratioce i radi društva. Već tada su znali koliko ljubimci blagotvorno utiču na ljude.

Jaka porodica

U majanskoj kulturi, porodica je bila najvažnija. To se nije toliko odnosilo na klan i pleme, koliko na porodicu, domaćinstvo. Verovali su da jaka porodica jača imunitet i produžava život.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com