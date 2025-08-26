Jedna prilično neočekivana stvar je tajna za veoma dug život: Iznenadićete se

Kada malo bolje razmislite deluje savršeno logično, međutim nije na prvi pogled i očigledno.

Tajna za dug život je jedna veoma neočekivana stvar

Četiri lokacije s najdužim životnim vekom imaju jednu zajedničku osobinu – prisustvo vode.

Den Bitner godinama je istraživao mesta gde ljudi žive najduže, a jedno im je zajedničko – voda.

Nakon 20 godina intervjuisanja stogodišnjaka i poseta „Plavim zonama“, područjima na svetu gde ljudi žive najduže, Den Bitner naučio je nešto što nije očekivao.

„Kada uzmete podatke o sreći širom sveta i kontrolišete sve ostalo, otkrićete da su ljudi koji žive blizu vode… srećniji od drugih“, rekao je on.

U stvari, četiri od pet „plavih zona“ – Okinava, Japan; Sardinija, Italija; Ikarija, Grčka; Nikoja, Kostarika – su na vodi. Iako postoje različite teorije zašto je to tako, suština je jasna.

„To bi mogao biti umirujući efekat vode, ili bi moglo biti da voda ublažava klimu“, kaže Bitner. „Ali izgleda da nas to čini srećnijim.“

Sreća nije jedina pozitivna „nuspojava“ života pored vode. Sistematski pregled iz 2017. objavljen u BMJ Open-u otkrio je da provođenje vremena u blizini obala, jezera ili reka može „promovisati zdravlje i blagostanje i sprečiti bolesti“.

Bitner živi u Majami Biču i kaže da geografija igra veliki faktor u njegovom blagostanju, ali, „nije toliko voda sama po sebi“. Umesto toga, kaže da su mu privlačna lokacija i vremenske prilike pomogle da živi zdrav način života.

„Trenutno gledam u okean, gde plivam svaki dan, i plažu na kojoj svakodnevno šetam“, kaže on, „namerno sam izabrao mesto gde je vrlo lako i primamljivo baviti se fizičkim aktivnostima tokom cele godine bez truda“.

Njegov cilj je da se kreće svaki dan radeći aktivnosti u kojima uživa, uključujući surfovanje ili vežbe nižeg intenziteta poput šetanja.

„Ključ nije intenzivna fizička aktivnost – ‘bez napora nema dobitka’. Suprotno je istina“, kaže Bitner, „Kada nema napora, postoji dobitak. Jer kada nema napora, veća je verovatnoća da ćete to raditi svaki put dan.“

(klix.ba)

