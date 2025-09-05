„Jedna reč je siguran znak da vas neko besramno laže“, tvrdi iskusni advokat

Advokat i stručnjak za komunikaciju otkrio je reč koju, prema njegovom iskustvu, koriste gotovo svi lažovi…

Prema rečima iskusnog advokata Džefersona Fišera, tipične reči koje koriste lažovi su “nikad” i “uvek”. Kao primer naveo je situaciju u kojoj lažov odgovara na pitanje: “Jesi li slao poruke dok si vozio?” Na to Fišer odgovara: “Ne, nikad ne šaljem poruke. Nikad ne šaljem poruke dok vozim.”

„Primetićete da sam upotrebio reč nikad. To je ekstrem, a ekstremi su često znak da osoba ne govori istinu. Skoro svi bar jednom pošalju poruku dok voze. Dakle, kada čujete „uvek“ ili „nikad“, to je signal na koji treba obratiti pažnju“, objasnio je advokat gostujući u podkastu Stevena Bartleta „Diary of a CEO“.

Fišer je istakao još jedan znak neiskrenosti – brzinu odgovora. „Odgovorio sam odmah, bez razmišljanja ili zastajanja, kao da nisam ni pokušao da se setim činjenica. Upravo ti brzi, gotovo automatski odgovori često odaju laž.“

Da bi to demonstrirao, zamolio je Stivena da mu postavi dodatno pitanje: „Da li nikad ne šaljete poruke dok vozite?“ Objasnio je da takvo ponavljanje čini lažove neprijatnim: „Ono što će često reći je: ‘Pa, mislim, ponekad šaljem poruke… možda, ali skoro nikad.’ Oni ublažavaju svoju prvobitnu izjavu jer shvataju da je reč „nikad“ previše rizična.“

Pored „iskreno“, lažljivci često koriste i „u stvari“, „da budem fer“ ili „verujte mi na reč“. To su standardne fraze kojima pokušavaju da ublaže vašu sumnju. Kada čujete nagomilane kvalifikatore, proverite činjenice ili postavite direktno pitanje na koje zahtevate konkretan odgovor.

Prema Fišeru, u takvim situacijama je korisno „dati im izlaz“, na primer rekavši: „Ako ste slali poruke, u redu je.“ Ovo ublažava pritisak i otvara prostor osobi da prizna istinu. Pored toga, stručnjak je naglasio moć tišine kada se razgovara sa neiskrenom osobom: „Tišina je neprijatelj broj jedan lažova jer vode unutrašnje razgovore i plaše se praznine. Tišina ih često tera da popune prostor, i tada mogu da otkriju sopstvene nedoslednosti.“

