Jedna stvar u ženskoj torbi privlači samo nesreću, bedu i siromaštvo, a žene to prvo ubace u nju

Prema feng šuiju torba i novčanik su izuzetno važni za energiju, a veruje se da teret u torbi, odnosno ono što u njoj nosite može uticati na vašu energiju i razvoj sudbine. Zavirite u svoju torbu, bez obzira da li je to velika ili mala torba, ranac ili torbe koje se vezuju oko struka. Šta se tamo sve nalazi? Feng šui stručnjaci upozoravaju da određene stvari nikako ne treba nositi u torbi.

Važno je da u torbi postoji red. Potrebno je izbaciti sve nepotrebno, jer to privlači nepotrebne poslove i prepreke na životnom putu. Nepotrebne stvari kradu energiju i donose haos. Sve što vam više nije potrebno izbacite iz torbe, a haos sredite tako što ćete rasporediti stvari po pregradama. Veruje se da će vam red doneti olakšano donošenje odluka.

Nikako ne treba držati razbacan novac po torbi, već ga treba čuvati isključivo u novčaniku. Feng šui označava da novac razbacan po torbi privlači siromaštvo, nedostatak finansija i postavlja energetske blokade na putu razvoja. Takođe, mnoge žene nose u torbi stare karte, nepotrebne papiriće i račune koje čuvate u torbi vraćaju vas u prošlost, privlače opterećenje i nedostatak novca. Ovo označava da sa sobom simbolično nosite stare probleme i nepotrebne brige, živite u prošlosti.

Torba mora biti čvrsta, netaknuta – ovo je znak sreće i pouzdane zaštite. Uredna torba donosi harmoniju i čuva sklad, a veruje se da poslovna torba treba da bude sređena,visoko kvalitetna i izdržljiva. Ona simbolično predstavlja vašu kesu sa novcem. Ona je simbol finansijskog blagostanja. Fen šui stručnjaci ističu da torba ne sme da bude preteška , jer to simbolizuje brige i opterećenja. Smatra se da ne treba držati torbu na podu, jer se veruje da to privlači loše finansije.

Prema feng šuiju potrebno je svuda i u svemu postaviti urednost, čistotu, mir i sklad, pa se postarajte da vaša torba bude sređena i organizovana.

