Jedna suptilna stvar će odmah otkriti da imate posla sa pokvarenom osobom, verovatno na ovo niste obraćali pažnju

Ljudi sa unutrašnjom iskvarenosti gotovo uvek imaju poteškoća sa dostojanstvom drugih. Jedna suptilna stvar ih razotkriva.

Kada upoznate pokvarenu osobu – znaćete, odaće je jedna suptilna stvar na koju retko ko obrati pažnju. Naime, pokvareni ljudi retko deluju problematično na prvi pogled. Naprotiv, često su šarmantni, pažljivi, harizmatični i sposobni da ostave snažan utisak.

Prava suština se obično ne otkriva u lepim rečima ili pokaznoj ljubaznosti. Ona se manifestuje u mnogo suptilnijim stvarima: u tome kako se osoba nosi sa tuđom ranjivošću, slabošću, greškama i zavisnim položajem.

I postoji jedna suptilna stvar koja gotovo nepogrešivo otkriva unutrašnju „trulež“ – zadovoljstvo od tuđeg poniženja.

Ne mora da bude grubo. Ponekad se javlja u obliku „bezopasnih“ šala, sarkazma, zadirkivanja, stalnog zadirkivanja ili navike da se druge sramote pod maskom iskrenosti.

Takvi ljudi često ovo prikrivaju kao „direktnost“: „Samo govorim istinu.“ „Pa šta?“ „Moraš biti u stanju da se smeješ samom sebi.“ „Samo sam se šalio.“

Ali razlika između humora i skrivenog poniženja oseti se gotovo odmah.

Posle dobre šale, osoba se oseća opušteno. Posle toksične, neprijatan osećaj ostaje unutra, kao da ste se pažljivo „smanjivali“. Upravo u tom trenutku mnoge stvari postaju jasne.

Stabilna i neiskvarena osoba sa dobrom unutrašnjom podrškom obično nije uzbuđena tuđom nesrećom. Ne mora da se potvrđuje ponižavajući druge. Ne mora da emocionalno dominira, ismeva, vrši pritisak ili stalno demonstrira svoju superiornost.

Psihološki, ovo je veoma važan pokazatelj. Jer zrela osoba obično oseća granice drugih ljudi. Čak i u sukobu. Čak i u iritaciji. Ali ljudi sa unutrašnjom krutošću i emocionalnom prazninom često dobijaju skriveno zadovoljstvo od činjenice da je drugi zbunjen ili se oseća nemoćno.

To je posebno očigledno u sitnicama.

Od toga kako razgovara sa konobarima, do toga kako se ponaša prema onima koji su slabiji. Neki ljudi su iznenađujuće ljubazni prema pravim ljudima — i potpuno drugačiji od onih koji nemaju nikakvu kontrolu nad njima. I to je ono što obično otkriva pravu suštinu osobe mnogo tačnije od lepih reči o moralu i ljubaznosti.

Postoji još jedan važan signal

Ljudi sa unutrašnjom iskvarenosti gotovo uvek imaju poteškoća sa dostojanstvom drugih ljudi.

Njih iritiraju:

samouvereni ljudi;

smirenost;

tuđi uspeh;

granice;

sposobnost da se ne traži izgovor.

Zbog toga, kada ste u njihovoj blizini, verovatno se često osećate čudno: kao da neko stalno pokušava da vas malo umanji, povredi ili emocionalno ponizi. Ne zato što ste uradili nešto pogrešno, već zato što je psihološki važno da se ta osoba oseća superiorno.

Zašto je važno odmah obratiti pažnju na ovo?

Važno je zbog toga jer je otvorena okrutnost vidljiva svima. Ali sitno, stalno ponižavanje je opasno jer postepeno uništava psihu.

Osoba počinje češće da sumnja u sebe, da se izvinjava, da se stidi sopstvenih emocija i neprimetno gubi unutrašnju podršku. Zato sposobnost da se takve stvari primete nije osuđivanje drugih, već psihološka samoodbrana.

I najvažnija stvar

Zaista dobra osoba vas ne čini manje vrednim kada ste u njenoj blizini. Čak i kada je loše raspoložena. Čak i kada je u sukobu. Čak i kada je ljuta. Zrelost se skoro uvek ne manifestuje u pokaznoj ljubaznosti, već u sposobnosti da se prema drugima ophodite sa poštovanjem i dostojanstvom.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com