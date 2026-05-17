Ova ženska navika trenutno otera muškarce, ako ovo urade na mrežama odmah se isključuju

U želji da ispadnu savršene na mrežama žene objavljuju i takve "savršene" fotografije. Ova ženska navika tera muški rod da posumnja.

Ženska instinktivna želja za savršenstvom tera muškarce da posumnjaju da li je to stvarno takva osoba. Ova ženska navika trenutno će udaljiti većinu muškaraca sa onlajn veze. Ova istraživanja upravo ukazuju na tu pojavu.

Žene koje koriste aplikacije za upoznavanje znaju da su muškarci veoma vizuelna bića, pa veruju da moraju imati „savršenu“ fotografiju kako bi se pokazale u najboljem svetlu. Ali ova ženska navika pokazuje suprotan efekat. Naime, istraživanja su pokazala da dodatno vreme provedeno na kreiranju prelepih profilnih fotografija može biti uzaludno. To takođe ima manu jer muškarci manje veruju u vas.

Istraživanje je pokazalo da muškarci ne veruju ženama koje objavljuju svoje seksi fotografije na mreži

Ženska težnja ka savršenstvu tera muškarce da se pitaju šta ona krije

Prema istraživanju Univerziteta u Konektikatu iz 2015. godine, muškarci vide fotografiju seksi žene i odmah pomisle da joj se ne može verovati.

Zašto je to tako? Muškarci u društvu su uslovljeni da misle da su žene koje koriste kozmetiku sujetne, prevarantske i narcisoidne, depresivno su objasnili istraživači.

Zamolili su 153 muškarca i 152 žene, uzrasta od 17 do 36 godina, da pogledaju jednu od četiri slike. Pokazali su muškarcima fotografije žena. Jedan set je bio poboljšan, sa ženama koje su nosile šminku i imale stilizovanu kosu, dok je drugi set fotografija prikazivao žene sa prirodnijim izgledom.

I muškarci i žene su rangirali ljude koji su imali sva poboljšanja, poput šminke, stilizovane kose i laskavog osvetljenja, kao značajno privlačnije od prirodnih fotografija. Muškarci su žene na poboljšanim fotografijama smatrali manje pouzdanim, a to je potvrdila i druga studija.

S druge strane, žene su smatrale da su privlačniji muškarci pouzdaniji. Žene su takođe gledale fotografiju istog muškarca koji je ili bio bez poboljšanja ili je bio poboljšan stilizovanom kosom, šminkom i laskavim osvetljenjem.

Filteri, uređivanje fotografija i veštačka inteligencija umanjili su autentičnost fotografija

U svetu u kome su ljudski sudovi toliko udaljeni, da li zaista postoji nada? Moguće. „Momci su bili veoma iskreni u svojim procenama. Kažu ‘Smatram je privlačnijom’ i ‘Smatram je manje pouzdanom’“, objašnjava autor studije, Rori Gloin. „Muškarci su toliko navikli da vide žene koje su fotošopirane i obrađene, i to uživo, i jednostavno su skeptični da možda ona nije baš toliko lepa.“

Drugačije je kod žena, jer su u njihovim očima privlačni muškarci imali koristi od efekta oreola. Efekat oreola je kada neko pretpostavi da će nešto biti dobro ili vredno toga jednostavno zbog toga koliko privlačno izgleda. U osnovi, zato što jedan aspekt toga deluje dobro, to znači da će i ostatak biti.

„Ako je on privlačan i želela bih da izlazim sa njim, mora biti pouzdan“, objašnjava Gloin. To je još jedan razlog zašto bi društvo trebalo da popusti sa Fotošopom kako žene ne bi osećale pritisak da izgledaju lažno, a muškarci ne bi morali da budu toliko razočarani.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com