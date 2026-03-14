Jedno od najpopularnijih ženskih imena u Srbiji, znači „od Boga voljena“, a u 15. veku smatralo se ukletim

Marija je jedno od najpopularnijih ženskih imena u Srbiji, ali i u svetu. Čak 30% Špankinja nosi ovo ime. A bilo je ukleto u 15. veku.

Ovo ime je do 15. veka bilo zabranjeno kao krsno ime. Danas je jedno od najpopularnijih ženskih imena u Srbiji.

Ime Marija je jedno od najpopularnijih i najčešćih imena u Srbiji, ali i šire. Kao ime Isusove majke, ime Marija simbolizuje čistu i duboku ljubav. U izvornom hebrejskom jeziku ime glasi Mirjam, a naš oblik je Marija, ime izvedeno iz latinskog jezika.

Samo značenje imena Marija nije sa sigurnošću razjašnjeno. Po novijem tumačenju, ime je izvedeno od egipatskog “mry”, što znači “voljena”, odnosno “od Boga voljena”.

Prema starijim tumačenjima, ime je nastalo od hebrejskog “mir” (gorko) i “jam” (more), pa bi značenje bilo “gorčina mora”. Međutim, zbog velikog poštovanja Bogorodice, ovo ime je do 15. veka bilo zabranjeno za upotrebu kao krsno ime. U to vreme, ime Marija je uglavnom birano kao simbol.

Ime Marija zastupljeno je u svim zemljama Evrope, Severne i Južne Amerike i u delovima Azije. U Španiji i u latinskom delu Amerike ističe se bogat repertoar ženskih imena inspirisanih kultom Isusove majke. Iz toga su nastala i takozvana marijanska imena.

Tokom celog 20. veka ime Marija je najučestalije špansko žensko ime – skoro 30 odsto Špankinja se zove Marija. Ovo ime se često pojavljuje i u sklopu s drugim imenima: Ana Marija, Marija Magdalena i slično.

Drugi oblici ovog imena su Marijela, Marijeta, Marika, Maruša, Maša, Mija, Majda, Martra, Mina i tako dalje.

