Mnogi ovo piće piju skoro kao vodu a ne utiče baš najbolje na bubege.

Jedno piće uništava bubrege i svi Srbi ga piju kao ludi – bolje ga izbegavajte, gore je od alkohola.

Piće koje može oštetiti vaše bubrege – šta treba da znate pre nego što ga popijete.

Mnogi od nas ne razmišljaju o uticaju pića na bubrege kada biramo šta ćemo popiti, ali možda bi trebalo. Neka pića mogu ozbiljno naškoditi ovom vitalnom organu.

Studije iz 2015. godine otkrile su da su u pitanju pića koja se svrstavaju u gazirane napitke. Iako znamo da ova pića nisu najzdravija opcija, često ih biramo za osveženje tokom toplih dana ili na zabavama, a da ne shvatamo njihov uticaj na naše telo.

Istraživanje je pokazalo da konzumacija više od četiri slatka gazirana pića nedeljno može povećati rizik od hroničnih bolesti bubrega. Visok nivo šećera u krvi može oštetiti krvne sudove u bubrezima i doprineti razvoju dijabetesa.

Zato je važno da osobe sa dijabetesom ili hroničnim bubrežnim oboljenjima izbegavaju gazirane napitke, a naročito treba biti oprezan ako imate ovu bolest u porodici.

Gazirana pića nisu štetna samo zbog visokog sadržaja šećera, već i zbog fosforne kiseline. Redovna konzumacija ovih napitaka može uzrokovati promene u mokrenju, što može dovesti do stvaranja bubrežnih kamenaca i hroničnih bubrežnih bolesti. Ako volite gazirane napitke, možda bi bilo korisno da ih barem ograničite.

Šta je najbolje za bubrege? Odgovor je jednostavan – obična voda. Ona je najzdraviji izbor za vaše telo i najbolje zadovoljava žeđ.

(n1info.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com