Jedno žensko ime znači „ona koja je draga Bogu“, generacijama je najpopularnije u Srbiji

Žensko ime Jovana znači „Ona je pod zaštitom Boga“. Veruje se da uz njega ide i velika sreća. Godinama je najpopularnije kod nas.

Smatra se da uz ovo ime ide i velika sreća. U narodu postoji verovanje da je devojci koja nosi ovo ime predodređen veliki uspeh i sreća u životu. Biće voljena jer je „draga Bogu“

Žensko ime Jovana, veruje se, potiče iz hebrejskog jezika, a na prostore Balkana stiglo je iz latinskog i grčkog jezika, na kojima se piše kao – Ioanna.

Ime Jovana se uglavnom smatra izvedenicom od muškog hrišćanskog imena Jovan ili Ivan, odnosno ono je i verzija imena Ivana.

Ovo ime za devojčice svrstava se u hrišćanska imena i ima značenje „ona koja je draga Bogu“, „koju Bog voli“, od „Boga poslata“, ali i „ona kojoj se Gospod smilovao“.

U narodu postoji verovanje da su ženska deca koja na krštenju dobiju ovo ime predodređena za veliku sreću i uspeh. „Zvezde su im naklonjene“. Takođe, ona koja nosi ovo ime biće vedrog duha, brzo će učiti i biće voljena.

U obliku „Jovana“ ime se sreće isključivo na našem podneblju. Od njega su izvedena i vlastita ženska imena: Jovanka, Joanka, Joana, a nadimci koji se najčešće koriste su: Joksi, Joksica, Jokica, Jocika, Joca, Joka…

Varijacije ovog imena zastupljene su širom sveta na raznim jezicima, a najpoznatije su Džejn, Johana, Džoana, Janis, Đovana, Džoan, Đina, Dženina…

Devojčice sa ovim imenom se na prostorima Balkana najčešće ćete sresti u Srbiji i Makedoniji. Na području Beograda se ime godinama nalazi među prvih 30 po popularnosti. U Republici Srpskoj je takođe jedno od najčešće biranih ženskih imena.

Pojavljuje se u Bibliji

Jovana je i ime koje se samostalno pojavljuje u Bibliji. Ima ga u Svetom Jevanđelju po Luki, a nosi ga jedna od retkih žena koje se posebno zovu „sluge žene“ i prate Isusa na njegovim putovanjima.

Jovana je bila među najčistijim srcima koja veruju u Isusa kao Hrista.

Ovo je bez sumnje učinilo Jovanu (Ivanu) jednim od najznačajnijih imena među hrišćanima. Ovo se često zaboravlja pri tumačenju imena, pa se ime navodi samo kao ženski oblik muškog imena Jovan.

Značaj ovog imena potvrđuje i Srpska pravoslavna crkva, koja slavi Svetu Jovanu Mironosicu 27. juna po crkvenom, odnosno 10. jula po gregorijanskom kalendaru.

Ženama sa ovim imenom posvećene su mnoge pesme narodne muzike, ali svakako jedna od najlepših je makedonska „Jovano, Jovanke“.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com