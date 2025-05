Jednostavan matematički zadatak posvađao ljude: Svi tvrde da je rešenje 5, ali greše

Na društvenim mrežama ponovno se rasplamsala rasprava oko naizgled jednostavnog matematičkog izraza. Korisnici interneta podeljeni su između dva odgovora – 0,5 i 11 – a glavni razlog neslaganja leži u redosledu izvođenja računskih operacija.

How many of our young mathematicians can share the answer to this problem with their teachers??? pic.twitter.com/Fz5PTwOAHX

— Auchmuty High School (@AuchmutyHS) November 30, 2024