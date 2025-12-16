Jednostavan test vida koji svako može da uradi kod kuće: Koliko slova M vidite na ovoj slici?

Ako pronađete svih 10 slova M, vaš vid je apsolutno perfektan! Uradite brzi test vida kod kuće i uverite se sami.

Internet nam pruža bezbroj mogućnosti za istraživanje različitih mozgalica, pri čemu su optičke iluzije i testovi vida postali posebno popularni. Ovi izazovni zadaci su pravi hit na društvenim mrežama. Oni nude zabavan način da testirate svoje sposobnosti zapažanja i koncentracije.

Nedavno je jedna optička iluzija privukla ogromnu pažnju, zbunila na hiljade ljudi i za kratko vreme postala viralna na Tviteru i drugim platformama. Reč je o naizgled jednostavnom testu vida koji sadrži samo dva slova: M i N.

Da biste rešili ovaj vizuelni izazov, potrebna vam je maksimalna fokusiranost. Na slici dominira bela pozadina. Na njoj su slova N i M ispisana malim i podebljanim slovima. Raspored je smišljeno osmišljen.

Gledalac na prvi, površni pogled neće moći da razlikuje slova, jer se slovo M lako gubi u gomili slova N. U tome i leži čitav izazov. Na samoj slici stoji i jasno postavljeno pitanje: „Testirajte vid. Koliko ima slova (m)?“

Kako uraditi ovaj test vida?

Da bi ste uspešno uočili i izdvojili različita slova M među gomilom slova N, gledalac mora da se fokusira na svaki red ponaosob. Ne oslanjajte se na periferni vid. Savet stručnjaka za optičke iluzije jeste da brzo prelazite pogledom redove, tražeći upečatljivu razliku – „višak“ jedne linije u odnosu na slovo N.

Ovaj test vida podstakao je korisnike interneta da odmah pišu svoja tumačenja iluzije i svoje odgovore u komentarima, stvarajući pravu polemiku. Jedan korisnik je prokomentarisao: „Postoji 8 slova M, prilično sam siguran“, drugi je rekao, „8 za pravi odgovor, 10 ako je trik u pitanju.“ Neko drugi je dao oprezniji odgovor: „Najmanje dva ili tri, ne mogu da izbrojim ostala.“

Odgovor koje su ljudi uglavnom davali varira između 8 i 10. Ova razlika u brojanju jasno pokazuje koliko su slova M i N slična i koliko naš mozak pokušava da ih grupiše, umesto da ih analizira pojedinačno.

Sada, hajde da otkrijemo tačan odgovor na ovaj popularni test vida.

Tačan odgovor

Iako su mnogi tvrdili da je odgovor 8, ili čak manje, tačan broj slova M na slici je: 10.

Ako niste uspeli iz prve, ponovite test vida i pokušajte da prebrojite slova red po red, bez žurbi. Ovaj test dokazuje da je nekada za rešavanje zagonetke najbitnija – strpljivost!

