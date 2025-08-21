Jednostavan zadatak za osnovce namučio je mnoge: Možete li vi da ga rešite?

 –  

Ovaj jednostavan matematički zadatak ponudio je neočekivan obrt koji je zbunio hiljade korisnika na društvenim mrežama. Da li ste dovoljno brzi da dođete do tačnog rešenja pre drugih?

Prvi izazov: redosled operacija je ključ

Mozgalica glasi: 1 + 2 × 3 – 4 + 5 = ?

Na prvi pogled deluje kao obična aritmetika, ali pravi „izazov“ krije se u pravilnom redosledu izvođenja radnji. Ako prvo pomnožite, pa tek onda saberete i oduzmete, dobićete pravi rezultat.

A tačan rezultat je: 8.

Zašto volimo matematičke mozgalice

Ljudi uživaju u ovakvim zadacima jer nude kratak, ali intenzivan „trening“ za mozak. Jednostavni formati i neobični obrti drže pažnju, a osećaj zadovoljstva kada konačno stignemo do rešenja motiviše nas da tražimo nove izazove.

