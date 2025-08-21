Jednostavan zadatak za osnovce namučio je mnoge: Možete li vi da ga rešite?

Ovaj jednostavan matematički zadatak ponudio je neočekivan obrt koji je zbunio hiljade korisnika na društvenim mrežama. Da li ste dovoljno brzi da dođete do tačnog rešenja pre drugih?

Can you solve it. ??? pic.twitter.com/iw1dKyNSmf — 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐏𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 (@Matt_Pinner) August 12, 2024

Prvi izazov: redosled operacija je ključ

Mozgalica glasi: 1 + 2 × 3 – 4 + 5 = ?

Na prvi pogled deluje kao obična aritmetika, ali pravi „izazov“ krije se u pravilnom redosledu izvođenja radnji. Ako prvo pomnožite, pa tek onda saberete i oduzmete, dobićete pravi rezultat.

A tačan rezultat je: 8.

Zašto volimo matematičke mozgalice

Ljudi uživaju u ovakvim zadacima jer nude kratak, ali intenzivan „trening“ za mozak. Jednostavni formati i neobični obrti drže pažnju, a osećaj zadovoljstva kada konačno stignemo do rešenja motiviše nas da tražimo nove izazove.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com