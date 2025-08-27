Jednostavna navika koja otkriva da neko i nije baš inteligentan, prema doktoratu filozofije

Mnogi se pitaju kako na brzinu proceniti nečiju bistrinu – odgovor može biti iznenađujuće jednostavan. Prema filozofu Julijanu de Medeirosu, reč je o jednom ključnom ponašanju koje otkriva da li osoba zaista ulaže trud u razumevanje i unapređenje sebe.

Odgovornost kao merilo

Julijan de Medeiros, predavač na Univerzitetu Kent, navodi da ljudi koji retko preuzimaju odgovornost za sopstvene greške uglavnom „traže žrtvenog jarca“. On podseća na citat britanskog političara Ernesta Bevina: „Neinteligentni ljudi uvek traže krivca u drugima.“ Kada neko konstantno svaljuje krivicu van sebe, to govori o izbegavanju samorefleksije i introspekcije.

Izbegavanje introspekcije i zaustavljanje rasta

Prema de Medeirosu, odbijanje da pogledate sopstvene postupke sprečava lični razvoj. Dok inteligentne osobe nastoje da budu samokritične i uče na greškama, one manje sklone bistrini stalno vide spoljne neprijatelje i opravdanja za svoje probleme. Tako gube priliku da rastu i unaprede svoje sposobnosti.

Psihološki uvidi u samosvest

Istraživanja u psihologiji potvrđuju da su samosvest i sposobnost introspekcije snažni pokazatelji visokog nivoa inteligencije. Teorija višestrukih inteligencija ističe intrapersonalnu i interpersonalnu vrstu, koje se oslanjaju na emocionalnu zrelost, odgovornost i razumevanje sopstvenih motiva.

Važni kontekstualni faktori

Međutim, de Medeiros ističe i da izbegavanje samopregleda ne mora uvek značiti glupost. Ljudi traumatizovani teškim iskustvima često za svoju zaštitu nesvesno beže od introspekcije. Njihova neprijatnost pred sopstvenim mislima ne mora nužno ukazivati na manjak inteligencije.

Prepoznavanje ovog jednostavnog znaka – odbacivanje odgovornosti – može otkriti mnogo o nečijoj spremnosti na učenje i emocionalnoj zrelosti. U svetu koji sve više pati od manjka integriteta i samosvesti, ova spoznaja dobija dodatnu težinu.

