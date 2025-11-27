Jednostavno je, ali mnogi pogreše: Od ove četiri jednačine samo jedna ima konačni rezultat 1, znate li koja?

Da li možete pogoditi koja kombinacija jednostavnih matematičkih operacija zapravo daje rezultat 1? Na prvi pogled, ova matematička mozgalica sadrži četiri slične formule izgledaju isto – iste brojeve (3, 4, 2, 14) i iste operacije (množenje, sabiranje, deljenje) – ali raspored zagrada čini ogromnu razliku.
Zašto je ovo važno za Vaš mozak?
Zadatak deluje jednostavno, ali vežba logiku i pažnju na detalje, jer greške nastaju upravo tamo gde zaboravimo prioritet operacija.
Kako rešiti mozgalicu korak po korak
Formula A: (3×4)+(2/14) = 12 + 0,14 = 12,14 → daleko od 1.
Formula B: 3×(4+2)/14 = 3×6/14 = 18/14 = 1,28 → bliže, ali još nije 1.
Formula C: Verovatno ste već pretpostavili da bi dobro rešenje bilo da prvo izvršite prve dve operacije redom, a zatim to podelite sa 14. Za ovo, zagrade bi trebalo da izgledaju ovako:
(3×4+2)/14)=(12+2)/14=14/14=1
Formula D: 3×(4+2/14) = 3×4,14 = 12,42 → još dalje od 1.
Dakle tačna jednačina je treća.
Redosled operacija je uvek najvažniji
Samo precizno postavljanje zagrada može dovesti do savršene jedinice. Ako se fokusirate i pratite redosled operacija, ova matematička mozgalica brzo postaje zadovoljstvo za mozak i odličan način da vežbate koncentraciju.
Ovakve male mozgalice možete uključiti u dnevni raspored – nekoliko minuta rešavanja po danu može poboljšati Vašu pažnju i agilnost razmišljanja.
Zato sledeći put kada vidite sličan zadatak, ne žurite – detaljno proverite zagrade i opservirajte kako male promene menjaju rezultat.
Matematička mozgalica nije samo zabava, već i vežba za Vaš um!
