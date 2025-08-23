Jednu jutarnju naviku imaju gotovo sve žene, a ona je najopasnija za zdravlje i razara organizam

Opojan miris najpopularnijeg napitka na svetu i kofein, koji sadrži najbolji su način da započnemo dan. Ili možda ipak nisu?

Ustajanje iz kreveta, teturanje do kuhinje, pristavljanje kafe, kupatilo, ispijanje prvog gutljaja kafe – i tek onda zapravo mnogi od nas počnu da se bude. Ovaj napitak s razlogom je jedan od najpopularnijih na svetu, ali treba znati vreme i meru kako bi delovao u našu korist.

Zašto rano ispijanje kafe loše utiče na žene?

Studija objavljena u digitalnom izdanju biblioteke Američkog medicinskog nacionalnog instituta pokazala je da kafa na prazan želudac, posebno kod žena, loše deluje na zdravlje.

Zbog prirodnog biološkog ritma, nivo kortizola u telu najviši je ujutro kada se budimo i najniži uveče kada idemo da spavamo.

– Ispijanje kafe rano ujutro, kada je nivo kortizola najviši, remeti hormone u organizmu i narušava cirkadijalni ritam. Kortizol loše deluje na ovulaciju, hormonalni balans i kilograme – objašnjava za portal PureWow nutricionista i lekar Karlin Rozenblum.

– Konzumiranje kofeina kada je nivo kortizola najviši podstiče pojačano lučenje kortizola. Iako zasad nije objašnjeno zbog čega se ovo događa, verujemo da ima veze uticaj kafe na određene vitamine i minerale u telu – zaključuje dr Rozenblum i upozorava:

– Kortizol je kao i svi ostali hormoni nužan za funkcionisanje organizma, ali problem nastaje kada smo neprestano pod stresom i kada ga telo stalno luči. Ovo može da dovede do povećanog nivoa šećera u krvi i do insulinske rezistencije.

Osim što će podstaći dodatno lučenje kortizola, kafa na prazan želudac može da uzrokuje probavne probleme i poveća nivo želudačne kiseline. Ako imate problema sa želucem, dobro je znati da je hladna kafa za 70 % manje kisela od tople.

Kada popiti prvu jutarnju kafu?

Ako ustajete oko sedam sati ujutro, najbolje je popiti prvu kafu između 9.30 i podneva – kada je nivo kortizola prirodno nizak. Naravno, važno je pre toga jesti.

​S obzirom na kiselost kafe, dobro je doručkovati namirnice bogate kalcijumom poput badema, jogurta ili čia semenki koje neutrališu kiselost, savetuje Rozenblum. Ako pijete kafu u ovo vreme, dobićete potrebni podsticaj i energiju.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com