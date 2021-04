Šokirala porodicu: Jednu od golišavih devojaka iz Dubaija prepoznao brat (foto, video)

Jedna od manekenki koja je pozirala gola na balkonu u Dubaiju je i Ukrajinka Jana Graboščuk, inače advokat, koju su članovi porodice prepoznali po tetovaži.

Najmanje 20 manekenki je nedavno uhapšeno u Dubaiju zbog projekta koji je uključivao i da nage poziraju na balkonu solitera u prestižnom delu Dubaija. Iako im je pretila zatvorska kazna, ipak se neće naći iza rešetaka, ali će biti deportovane u matične zemlje.

