Jeste li se zapitali zašto neke žene prerano ostare?  Evo zbog čega često izgledaju i po deceniju starije

Neke žene sa 50 godina izgledaju mladoliko, dok neke izgledaju za deceniju starije. Mogu li genetika i nega da naprave toliku razliku, ili je ipak za sve odgovoran način i kvalitet života?

U procesu starenja učestvuju razni faktori, posebno način ishrane, nega kože, fizička aktivnost, ali ovde ćemo spomenuti 4 faktora koja se manje uzimaju u obzir.

1. Stres

Mnogo godina koncentrisanog stresa iz kojeg je nemoguće isplivati. Najbolnija iskustva su ozbiljne nevolje sa decom, bolesti voljenih, nedostatak novca, neperspektivan rad sa malim povratom i psihološki pritisak. Kod dugotrajnog stresa, svaki dan morate da se plašite i nešto odlučujete, nešto odlučujete i plašite se…

Kao rezultat toga, hormonalni sistem, mišićno-skeletni sistem, kardiovaskularni sistem trpe. Jedan od preduslova za srećan i zdrav život, a samim tim i bolju energiju i izgled jeste smanjenje stresa.

2. Težak rad

Fizički rad i rad u teškim uslovima takođe mogže biti okidač manje energije, bora na licu, oštećene kože i smanjenje vitalnosti.

3. „Laki“ rad

Zanimljivo je da se prilikom procene težine posla obično s prezirom govori o takozvanom „lakom“ poslu. Čini se, šta, na primer, radi pisac ili bloger? Seo sam, razmislio o tome i napisao. Šta šef radi u svojoj kancelariji?

Sedenje unazad na stolici 14 sati je takođe ogromno, kolosalno opterećenje za kičmu i sve sisteme organa. Takođe, stres koji nosi odgovornost i autoritet mogu da se jednako odraze na način na koji starimo.

3. Gubitak genetske lutrije

Neke žene brže, a neke sporije stare, a mnoge za to zaslugu pripisuju genetici. Genetika je lutrija, zavisi od vaše sreće. I da, postoje ljudi koji dobiju na ovoj lutriji i zaista izgledaju mlađe od svojih godina. Ipak, genetika ne mora da bude presudna, jer promenom stila života i navika najviše se postiže.

4. Sukob sa željama, snovima i svrhom

Generalno, žene koje rade ono što zaista žele i ostvaruju svoje snove izgledaju bolje, domornije i svežije od onih koji to ne rede. Zato se podsetite nekih starih hobija i snova o kojima ste maštali i uposlite svoje ruke, probudite kreativnsot.

