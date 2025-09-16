Jeste li spremni da testirate svoju inteligenciju: Pravi genijalci mogu da pronađu slovo „e“ za samo 7 sekundi

Vreme je da još jednom testirate svoju moć zapažanja, a samim tim i svoju inteligenciju. Da li ste spremni?

U današnjem izazovu prikazan je kvadratni niz slova “a” među kojima je sakriveno jedino slovo “e”. Vaš zadatak je da ga pronađete za manje od sedam sekundi i dokažete koliko su vam oštre vizuelne sposobnosti.

In today’s visual illusion challenge, the letter “e” is hiding among “a”s in the grid. Can you find the letter "e" in 7… Posted by Jagran Josh on Saturday, June 14, 2025

Vizuelna zagonetka

Na fotografiji iznad nalazi se mreža s brojnim malim slovima “a”. Među njima, kao da je umetnuto jaje u gomilu perja, krije se malo “e”. Vaš zadatak je da zaustavite skrolovanje, fokusirate pogled i u roku od sedam sekundi locirate jedno jedino različito slovo koje odskače od monotonije slova “a”.

Kognitivni benefiti

Redovno rešavanje ovakvih vizuelnih zagonetki pomaže u održavanju i poboljšanju kognitivnih sposobnosti, posebno kod starijih osoba. Uz to, koncentracija potrebna za brzo prepoznavanje detalja umiruje um i snižava nivo stresa i anksioznosti.

Rešenje izazova

Nakon što istekne sedam sekundi potrage, da li ste uspeli da pronađete uljeza. Ukoliko ste uspešno obavili zadatak i zaista pronašli slovo „e“ u predviđenom roku, čestitajte sebi na sjajnim veštinama pronalaženja. Taj osećaj pobede je zaista nenadmašan i jača samopouzdanje u sopstvene mentalne reflekse.

