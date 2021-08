Jeziv snimak: Čovek visi sa aviona koji poleće (video)

Još jedan šokantan video dolazi sa aerodroma u Kabulu, gde je situacija dramatičnija od samog pada Kabula u ruke talibana.

Podsetimo, na hiljade ljudi i dalje se nalazi na tom aerodromu, pokušavajući da napusti Avganistan. I dok danas postoji bilo kakv red, scene od ponedeljka obišle sus vet, a stizale su jedna za drugom.

Među mnogim snimcima su i oni na kojima se vidi kako tela Avganistanaca padaju sa aviona koji je poleteo, zatim su objavljeni drugi snimci očajničkih pokušaja Avganistanaca da pobegnu kačeći se za točkove aviona.

Najnoviji uznemirujući video objavljen je danas, ali je snimljen tokom jučerašnjeg paničnog pokušaja Avganistanaca da se zakače za avion. Kako navodi Raša tudej, snimak je napravljen iz unutrašnjosti aviona koji poleće sa kabulskog aerodrome, dok se kroz prozor letelice vidi zakačen čovek.

For those that don’t realize how bad Taliban control is, this is the body of an afghan caught in a C-17 landing gear door that attempted to climb on to escape Afghanistan. pic.twitter.com/4IoPIxcxR6

— John Burk (@sergeantsavage) August 17, 2021