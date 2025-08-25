Kako se bliži 2026. godina, mnogi se ponovo pitaju da li će se ispuniti legendarna proročanstva slepe bugarske vidovnjakinje. Iako je Baba Vanga preminula 1996, njene predikcije i danas izazivaju gomilu spekulacija i strahova.

Apokaliptični prirodni haos

Prema onome što kruži internetom, 2026. bi mogao biti obeležen razornim potresima, erupcijama vulkana i ekstremnim vremenskim nepogodama. Navodno će tih katastrofa biti toliko da će desetina Zemljine površine biti pogođena — scena kao iz holivudskog triler-dokumentarca o kraju sveta.

Geopolitička klackalica

Uglas sa prirodnim pretnjama, prilinga se ideja da bi svet već naredne godine mogao stati na ivicu trećeg svetskog rata. Spominju se sukob Kine i Tajvana, a potom i direktni sudar Rusije i SAD. Porast tenzija među velesilama dodatno nagoveštava globalni haos.

AI preuzimanje kontrole

Jedna od intrigantnijih Vanginih „vizija“ navodno tvrdi da će 2026. veštačka inteligencija preći granicu „pomoćnika“ i postati samostalni donosilac odluka. Od upravljanja industrijama do – u najhrabrijim scenarijima – oblikovanja svetske politike, AI bi postala aktivni igrač na geopolitičkoj pozornici.

Prvi kontakt sa vanzemaljcima

Najfascinantnija (i najfilmskija) predviđanja tiču se susreta s nezemaljskim civilizacijama. Navodno će se u novembru 2026. pojaviti ogromno svemirsko plovilo, dovoljno blizu da možemo pričati o pravom susretu – ne o nekakvom meteoritu, već o “konverzaciji s vanzemaljcima”.

Mitologija ili realna pretnja?

Ipak, najveća ironija ovih priča je ta što nijedno od tih predviđanja nema čvrst dokaz izravno vezan za Baba Vangu. Reč je o lancu interpretacija, tračeva i „otkrića“ koji svake godine dobijaju novi datum i sve strašniju notu. U svetu punom neizvesnosti, činjenica da se ove legende vraćaju iz godine u godinu možda govori više o našim sopstvenim strahovima nego o stvarnim proročanstvima.

Bez obzira na to da li verujete u proročanstva ili ne, 2026. već nosi težinu očekivanja i teskobe. Ako se bilo šta od ovoga dogodi, bar smo čuli upozorenje na vreme.

