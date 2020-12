Jezivo: Jutjuber u prenosu uživo ubio trudnu devojku (foto)

Ruski jutjuber Stas Riflaj uhapšen je nakon što je zaključao svoju trudnu devojku na balkon i pustio je da se smrzne do smrti i to zbog 1.000 dolara, prenosi The Sun.

Naime, jedan verni pratilac obećao je tu novčanu sumu Stasu ako natera svoju trudnu devojku Valentinu Grigorijevu da izađe na balkon na temperaturu ispod nule, noseći samo donje rublje. Jutjuber je to učinio ne sluteći šta bi moglo da se dogodi.

Njegova trudna devojka nalazila se u ranom stadijumu trudnoće, a ubrzo nakon što je Riflaj zaključao na balkon umrla je od hipotermije.

Njena šokantna smrt dovela je to niza reakcija u onlajn zajednici. Ubrzo su počeli da pristižu zahtevi za hitnom zabranom internet “nasilja u stvarnosti“, koje je lako dostupno svima, pa čak i deci.

Stanislav Rešetnikov, poznat kao Stas Riflaj, ceo je događaj emitovao uživo, sve do trenutka kad je shvatio da nešto nije u redu s Valentinom.

Kada je shvatio šta je uradio, jutjuber je devojku stavio na kauč i krenuo s oživljavanjem. Na snimku se može čuti kako panično doziva njeno ime.

– Valja, jesi živa? Šta se događa, zašto ne odgovaraš?! Srce, reci mi nešto molim te! – uzviknuo je jutjuber svojoj devojci

