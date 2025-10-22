Jezivo Nostradamusovo proročanstvo za kraj 2025. godine: Već je počelo?

Nostradamus, francuski prorok iz 16. veka, poznat po svojim zagonetnim stihovima, ponovo je u centru pažnje zbog navodnog proročanstva koje se odnosi na kraj 2025. godine. Njegovi stihovi, ispunjeni simbolikom i metaforama, često su tumačeni kao predviđanja velikih svetskih događaja, od Velikog požara u Londonu do Francuske revolucije. Međutim, tumačenja njegovih stihova ostavljaju prostor za brojne spekulacije.

„Tri vatre s Istoka“ i „Zapad bez svetla“

Jedan od stihova koji se povezuje s krajem 2025. godine glasi:

„Kad Mars vlada njegovim putem među zvezdama, ljudska krv će posipati svetište. Tri vatre se dižu s istočnih strana, dok Zapad gubi svoju svjetlost u tišini.“

Prema tumačenjima, „Mars“ simbolizuje sukob i razaranje, dok „ljudska krv“ ukazuje na moguće ratne sukobe. „Tri vatre s Istoka“ mnogi vide kao najavu novih napetosti ili oružanih sukoba u istočnim regijama sveta. Takođe, „Zapad koji gubi svetlost“ može se protumačiti kao gubitak moći, uticaja ili stabilnosti zapadnih zemalja.

Sukobi u Evropi i „vatrena kugla“

Nostradamus je navodno predvideo i dolazak „vatrene kugle“ iz svemira koja bi mogla pogoditi Zemlju. Takođe, naveo je „veliki sukob“ koji bi mogao zahvatiti Englesku i ostatak Evrope. Ova predviđanja izazivaju zabrinutost, s obzirom na trenutne geopolitičke napetosti u regionu.

Savremeni analitičari i pretnje Evropi

Savremeni analitičari upozoravaju da bi se Evropa mogla suočiti s novim oblicima sukoba. Prema izveštajima britanskih i evropskih sigurnosnih stručnjaka, Ujedinjeno Kraljevstvo i ostatak kontinenta trebali bi se „pripremiti za rat“ u iduće tri do četiri godine. Kako navode, Rusija bi mogla pojačati svoj „sivi rat“ protiv Evrope. To uključuje niz cybernapada, sabotaža i propagandnih operacija usmerenih na destabilizaciju zemalja protiv kojih formalno nije objavila rat.

Nostradamusovo proročanstvo ili slučajna koincidencija?

Dok jedni Nostradamusa smatraju proročkim genijem koji je predvideo pola svetske istorije, drugi ga vide kao pesnika čiji se stihovi mogu tumačiti na bezbroj načina. Hoće li se „tri vatre s Istoka“ i „Zapad bez svetla“ zaista obistiniti krajem 2025. godine – tek ćemo videti. No jedno je sigurno: Nostradamusove reči i danas, gotovo 500 godina nakon njegove smrti, izazivaju pažnju. Njegova razmišljanja o budućnosti sveta i dalje su aktuelna.

