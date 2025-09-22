Još je bolje od limunade i zdravije od piva: Ovo starinsko piće pravi se od hleba, a kada je toplo osvežava kao da ste u planini

Znate li šta je kvas?

Bolje je od limunade i zdravije od piva – ovo starinsko piće pravi se od hleba a kada je toplo osvežava kao da ste u planini!

Zaboravite na flaširane sokove i gazirana pića! Postoji jedan stari zaboravljen napitak koji se pravi bez veštačkih dodataka, a osvežava i okrepljuje bolje od bilo kog kupovnog napitka. Reč je o domaćem kvasu sa suvim grožđem – bez kvasca, bez hemije, samo prirodna fermentacija!

Potrebni sastojci:

– 500 g crnog, ražanog ili integralnog hleba (najbolje star, tvrd)

– 4 litra vode

– 100 g suvog grožđa

– 3 kašike meda ili šećera

Po želji: nekoliko kolutova limuna ili malo nane

Priprema:

Hleb isecite na kriške i prepecite u rerni dok ne postane tamno zlatno-smeđi. Što više korice – to bolji ukus!

U velikoj staklenoj ili emajliranoj posudi prelijte prepečeni hleb sa 4 litra prokuvane, ali prohlađene vode.

Dodajte suvo grožđe i med (ili šećer). Promešajte drvenom kašikom.

Pokrijte gazom ili čistom krpom i ostavite da stoji na sobnoj temperaturi 2–3 dana. Fermentacija počinje zahvaljujući prirodnim kvascima sa grožđa.

Pratite! Kada kvas počne da blago peni i dobije osvežavajući, blago kiseli miris – procedite kroz gazu.

Sipajte u flaše (ne do vrha, jer može doći do blage karbonizacije) i stavite u frižider.

Poslužite ohlađeno, po želji uz listiće nane ili krišku limuna.

Zašto je kvas savršen za toplo vreme?

Bez dodatog kvasca, koristi snagu prirodne fermentacije iz suvog grožđa.

Blago gaziran, osvežavajuć, bez previše šećera.

Pomaže varenju i hidrira telo tokom vrućina.

I ono najlepše – pravi je povratak u detinjstvo i domaću tradiciju!

Ako tražite piće koje osvežava telo i budi dušu, domaći kvas sa suvim grožđem je pravi izbor.

Isprobajte recept i otkrijte zašto su naši stari ovo pili svakog leta!

