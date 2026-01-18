Još niste raskitili jelku? Narodno verovanje kaže da ovaj datum donosi godinu nesreće

Da li znate kada raskititi jelku kako biste sačuvali mir? Narodno verovanje upozorava na datum koji ne smete preći.

Prema starim narodnim verovanjima, ali i principima energetske ravnoteže, postoji tačan trenutak kada raskititi jelku postaje ne samo higijenska, već i duhovna obaveza.

Ako se pitate zašto se osećate umorno i bezvoljno, odgovor možda leži upravo u onom uglu dnevne sobe koji je do pre mesec dana donosio radost.

Narodno verovanje je striktno: ukrasi koji ostanu u domu nakon određenog datuma pretvaraju se iz simbola slavlja u magnete za stagnaciju. Stari kažu da ako propustite ovaj rok, rizikujete da narednih 12 meseci provedete vrteći se u krug, bez napretka i sveže energije. Srećom, rešenje je jednostavno i zahteva samo malo vaše volje.

Zašto ne smete čekati proleće?

Mnogi od vas verovatno uživaju u svetlucanju lampica i teško se opraštaju od praznične magije. Međutim, stručnjaci za feng šui i etnolozi se slažu u jednom – sve ima svoje vreme. Raskititi jelku na vreme znači svesno zatvoriti jedan ciklus i otvoriti vrata za nove prilike. Osušeno drvo ili prašnjava plastična jelka simbolizuju beživotnost. Zadržavanjem takvih predmeta u centralnom delu doma, vi nesvesno poručujete da se držite prošlosti umesto da grabite ka budućnosti.

Koji je to kritičan datum?

Dok neki skidaju ukrase odmah posle Božića, a drugi čekaju Srpsku novu godinu, krajnja granica koju ne bi trebalo da pređete je praznik Sretenje (15. februar). Prema verovanju, do ovog dana se susreću zima i proleće, i sve što pripada zimi mora da napusti dom kako bi proleće donelo plodnost i uspeh. Ako niste stigli da raskititi jelku do Bogojavljenja (19. januara), potrudite se da to svakako učinite pre sredine februara.

Greška koju svi pravimo: Emocionalno vezivanje

Zamislite dom kao protočnu reku. Kada u nju ubacite prepreku, voda postaje ustajala. Isto se dešava i sa energijom u vašem stanu. Često odlažete ovaj posao jer vam se čini da je skidanje ukrasa kraj radosti. Naprotiv, to je čin čišćenja. Savetujemo vam da ovaj proces pretvorite u mali ritual zahvalnosti:

Zahvalite se godini koja je prošla dok pakujete svaki ukras.

Obrišite prašinu sa mesta gde je stajala jelka kako biste uklonili „stari zapis“.

Provetrite prostoriju odmah nakon što iznesete jelku.

Pripremite dom za novu sreću

Ne dozvolite da vas nostalgija blokira. Činjenica da ste odlučili raskititi jelku baš sada pokazuje da ste spremni za nove pobede. Dom će prodisati, prostor će delovati veće, a vi ćete osetiti momentalno olakšanje, kao da ste skinuli teret sa ramena. Ovaj jednostavan čin pospremanja nije samo obaveza – to je pozivnica za zdravlje, uspeh i blagostanje koji čekaju da uđu u vaš život.

Zato, ne čekajte više ni tren, kutije u ruke i napravite mesta za divne stvari koje dolaze!

