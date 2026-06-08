Ako dan započinjete umorni, pravite jednu grešku koja vam ubija energiju pre nego što ustanete iz kreveta

Jutarnji umor ne dolazi od malo sna. Krivac je navika koju imate prvih 9 minuta nakon buđenja. Promenite je danas.

Jutarnji umor retko ima veze sa brojem sati koje ste prespavali. Češće je u pitanju jedna sitna navika koju ponavljate u prvih devet minuta nakon što vam zazvoni alarm. Telefon u ruci, oči poluotvorene, palac koji već skroluje. To je trenutak u kome odlučujete kako ćete se osećati narednih osam sati, a većina ljudi to ni ne primeti.

Snooze dugme nije odmor, nego sabotaža

Kada pritisnete snooze i okrenete se na drugu stranu, mozak ne dobija dodatni san. Ulazi u novi ciklus dubokog spavanja koji nikada neće završiti. Posle deset minuta vas budi drugi alarm, taman kada se telo spremalo da utone. Rezultat je takozvana inercija sna, stanje u kome se osećate teže nego pre alarma.

Probajte ovo sutra: alarm postavite na vreme kada zaista morate da ustanete, ne pola sata ranije. Telo bolje reaguje na jedno jasno buđenje nego na tri polovična.

Zašto umor posle spavanja ima veze sa svetlom, a ne sa krevetom

Prvih petnaest minuta jutra određuju nivo kortizola, hormona koji vas drži budnim. Ako ih provedete u zamračenoj sobi gledajući ekran, telo dobija pogrešan signal. Misli da je još uvek noć. Otvorite roletne pre nego što proverite poruke. Pet minuta prirodnog svetla radi više od jedne kafe.

Šta je inercija sna

Inercija sna je prelazno stanje između sna i budnosti u kojem su koncentracija i raspoloženje smanjeni. Traje od pet do trideset minuta, a kod ljudi koji koriste snooze može se produžiti i na ceo sat.

Voda pre kafe, uvek

Posle šest do osam sati bez tečnosti, telo je blago dehidrirano. Kafa na takav stomak diže kortizol previsoko, pa za sat vremena dolazi pad i osećaj da vam treba još jedna šolja. Čaša vode pre kafe menja celu jednačinu. Jeftino, dosadno, deluje.

Prema podacima koje navodi National Sleep Foundation o higijeni sna, doslednost u vremenu buđenja utiče na kvalitet odmora više nego ukupna dužina sna. Vikend kada spavate do podne košta vas tri radna jutra.

Tri minuta koja menjaju ceo dan

Ne morate da postanete osoba koja meditira u zoru. Dovoljna su tri konkretna pokreta čim sednete na ivicu kreveta. Istegnite vrat na obe strane, podignite ruke iznad glave, duboko udahnite tri puta. Krv kreće, mozak shvata da nije više noć.

Greška koju većina pravi je da ova tri minuta troše na skrolovanje vesti i mejlova. Mozak tada počinje dan u režimu reakcije, ne akcije. Ceo dan posle toga jurite za sopstvenom pažnjom.

Doručak nije obavezan, ali šećer jeste problem

Krofna i slatka kafa daju energiju za četrdeset minuta. Onda dolazi pad koji traje do ručka. Belančevine ujutru drže nivo šećera stabilnim. Jaje, jogurt, šaka oraha. Ne morate da kuvate, samo nemojte da krenete dan šećerom.

Kada jutarnji umor nije do navika

Ako se budite umorni nedeljama, iako sve radite kako treba, problem može biti dublji. Apneja u snu, niska gvožđa, štitna žlezda. Hronični jutarnji umor nije lenjost. To je signal koji zaslužuje krvnu sliku, ne još jednu kafu.

Koja je vaša prva radnja čim otvorite oči ujutru, telefon ili prozor?

Najčešći razlozi su nekonzistentno vreme buđenja, korišćenje snooze dugmeta i ekran odmah po buđenju. Kvalitet sna važniji je od dužine

Da li je kafa ujutru loša?

Nije loša, ali sačekajte trideset do šezdeset minuta nakon buđenja. Pre kafe popijte čašu vode da telo izađe iz blage noćne dehidracije

Koliko traje inercija sna kod odraslih?

Obično od pet do trideset minuta. Kod osoba koje koriste snooze i imaju neredovan ritam spavanja može se produžiti i na ceo sat

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