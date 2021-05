Jutro ili veče – kada je pravo vreme za tuširanje

Svako ima svoju rutinu tuširanja, neki ne mogu da zamisle da izađu iz kuće ujutru, a da se ne istuširaju, dok je drugima nezamislivo da odu na spavanje ako se nisu istuširali uveče. Dermatolozi otkrivaju koje su od ovih navika bolje i zdravije za naše telo.

Jutarnje tuširanje dobra je opcija i za one s masnom i za one sa suvom kožom. Koji god da ste tip, odgovara vam osveženje kada se probudite. Mnogi onda često preskoče večernju rutinu tuširanja, ali to baš i nije pametno jer koža tokom dana nakuplja prljavštinu i masnoće, a da ne spominjemo znoj i ostatke kozmetičkih proizvoda za njegu kože koje ste naneli do večeri.

Ako se tuširate samo ujutro, možda u krevet idete s bakterijama na koži. Dermatolozi kažu da jutarnje tuširanje osvežava i razbuđuje i podstiče dnevnu produktivnost. S druge strane, ono večernje će vas umiriti nakon napornog dana. Kupka ili tuš sat pre spavanja smanjuju temperaturu tela i pomažu vam da lakše zaspite.

