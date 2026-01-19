Kad primetite da neko želi da vas ponizi samo mu recite ove 3 reči, odmah će ga „spustiti na zemlju“

Kad neko pokušava da vas ponizi izgovorite samo tri reči: „Jeste li dobro“ i odmah ćete svakog drznika spustiti na zemlju.

Ako primetite da neko želi da vas ponizi, možete mu se ljubaznošću i to samo sa ove tri reči. Odmah ćete ga primiriti.

Odmah će ga „spustiti na zemlju“. Ove tri proste reči u vidu pitanja „Jeste li dobro?“ odvratiće od agresije i najgoreg drznika.

Ne dozvolite im da kontrolišu vaše raspoloženje.

Možete se suprotstaviti ljubaznošću i to samo jednim pitanjem

Ponekad, ako se prijatelj našali na vaš račun ili iznese „šaljivu“ uvredu, teško je znati kako da postupite. Pa, ako se budete ponašali kao da vas komentar nije uvredio, možda će to izazvati više sličnih uvreda.

Kako se ponašati u ovakvim situacijama najbolje zna stručnjakinja za obrasce ponašanja, koja se školovala na Harvardu – Sara Džejn Ho.

Ona je osnivačica Instituta Sarita, škole koja se fokusira na društvene konvencije, i zvezda je Netfliksove emisije „Pazi na svoje manire“ u kojoj pomaže mladima da nauče bonton i kako da se ponašaju u određenim situacijama.

Ako se nađete na udaru drske primedbe, možete se suprotstaviti ljubaznošću i to samo jednim pitanjem.

„Jesi li dobro?“

„Ako vam je prijatelj rekao nešto loše, ja obično podignem pogled i kažem: ’Jesi li dobro?’“, kaže ona.

Te tri reči mogu signalizirati da čak i ako uvredu ne shvatate lično, nije vam ni prijala.

Važan je i ton, naglašava Sara. Kada kažete: „Jesi li dobro?“ ne budite kratki i oštri. Koristite prijateljski ton i odmah će imati efekta, odmah ćete ga spustiti na zemlju.

„Često se osećam kao da, kada su ljudi nepristojni, najbolja stvar je jednostavno ne reći ništa“, kaže ona.

Bez obzira na to ko daje negativan komentar i želi da vas ponizi, ne zaboravite da mu ne dozvolite da kontroliše vaše raspoloženje.

„Najveća moć je pokazati da druga osoba nema moć nad vama“, kaže Sara, prenosi cnbc.

(Krstarica/Stil)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com