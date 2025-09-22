Kad život piše romane: Ima silne milione, čak 10 kuća, a živi na 5 evra dnevno i skuplja otpad

Naporan rad se isplati ako uložite dovoljno vremena i truda.

To sada dokazuje i nemački sakupljač povratne ambalaže koji je zahvaljujući ovoj praksi postao multimiloner. Kako je to postigao?

U svetu u kom se prividno bogatstvo često ocenjuje po spoljašnim obeležjima, iznenađuje priča penzionera Heinza B. Na prvi pogled izgleda kao siromašni beskućnik, ali zapravo je bogat čovek. Kao sakupljač povratne ambalaže, ovaj Nemac postao je multimilioner koji živi neverovatno skromnim životoom, navode nemački mediji.

Ovo je zanimljiv životni stil bogatog penzionera

S mesečnim primanjima od 3.600 evra penzije s prijašnjeg posla inženjera elektrotehnike i još dodatnih 156 evra bonusa, Heinz B. živi krajnje skromno. Njegov jedini životni luksuz je internetska veza i laptop, to je sve što mu treba. Mobilni telefon mu je nepotreban.

Ali, iza toga stoji impresivna finansijska priča. Penzioner je pre dve godine posedovao sedam kuća, dva stana, a na svojoj je štednoj knjižici prikupio neverovatnih 700.000 evra. Ali, tu pozamašnu svotu nije stavio na stranu, već ju je strateški uložio u nekretnine.

Danas poseduje svojih deset kuća, a uložio je dodatnih 100.000 evra kao oročeni depozit u drugoj banci. Njegovo bogatstvo rezultat je decenija i decenija skromnog života i mudrih ulaganja, pišu nemački mediji, a prenosi Fenix magazin.

Kao strastveni sakupljač krupnog otpada i ostalih odbačenih stvari, Heinz B. starim biciklom skuplja materijale i hranu koju drugi bacaju.

Živi s mesečnim budžetom za hranu manjim od pet evra dnevno, a dodatnu hranu dobija od komšija, koji zauzvrat dobijaju stvari koje je skupio iz krupnog otpada.

Njegova skromnost i štedljiv način života odražavaju se i na način na koji raspolaže novcem. Radije ulaže u nekretnine koje sam održava nego da plaća majstore. Njegov cilj je pažljivo upravljati svojom imovinom i možda jednog dana svoje kuće pokloniti stanarima.

Životni stil Heinza B. podsetnik je svima nama da finansijsko bogatstvo nije uvek definisano spoljašnjim glamurom, već se može postići pametnim odlukama i skromnim životnim stilom, zaključuju nemački mediji.

