Kada se pomera sat u oktobru 2025? Evo tačnog datuma i 5 stvari koje uvek zaboravimo

U oktobru vraćamo sat unazad – evo šta to znači za san, zdravlje i svakodnevni ritam.

Pomeranje sata u jesen 2025. godine dolazi 26. oktobra, u nedelju u 3:00 ujutru – tada vraćamo kazaljke jedan sat unazad, na 2:00. Dobijamo sat sna, ali gubimo deo dnevne svetlosti. I dok većina pomisli „super, duže spavam“, posledice ove promene često se potcene – od umora do osećaja da dan traje prekratko.

Zašto se sat pomera?

Iako se godinama priča o ukidanju ove prakse, Srbija i dalje prati evropski ritam – dva puta godišnje menjamo vreme, navodno da bismo bolje koristili dnevnu svetlost. Ali u praksi, više svetla ujutru ne znači da ćemo biti manje umorni popodne.

Posledice koje ignorišemo

– Poremećen bioritam, posebno kod dece i starijih

– Veća pospanost i manja koncentracija

– Rizik od depresivnog raspoloženja zbog ranijeg mraka

– Promene u apetitima i kvalitetu sna

5 stvari koje zaboravimo svake godine

– Da se sat na rerni, kolima i zidnom satu ne pomera sam.

– Da se osećamo „čudno“ danima nakon promene, iako ne znamo zašto.

– Da se deca teže prilagođavaju nego odrasli.

– Da se produktivnost smanjuje u prvoj nedelji.

– Da ova praksa možda uskoro bude ukinuta – ali još nije.

Praktični saveti za lakšu adaptaciju

– Prilagodite vreme spavanja nekoliko dana ranije.

– Ujutru izađite na svetlo, čak i ako je oblačno.

– Ne planirajte važne obaveze odmah u ponedeljak.

– Uvedite rutinu – telo voli predvidivost.

Jesenje pomeranje sata često se doživljava kao tehnička formalnost, ali zapravo ima suptilan uticaj na svakodnevni ritam. Telo reaguje na raniji mrak, promenjen raspored aktivnosti i osećaj vremenske „neusklađenosti“. Umor, razdražljivost i pad koncentracije nisu znak slabosti, već prirodna reakcija na promenu ritma. Zato je važno ne potcenjivati ove efekte, već ih prepoznati i prilagoditi se postepeno – uz rutinu, svetlost i strpljenje prema sopstvenom telu.

