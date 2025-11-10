Kada slava zaista počinje: Navečerje je pravi početak svetog praznika, a mnogi ga danas zaboravljaju

Vernici pogrešno veruju da se slava počinje tek ujutru, na sam dan sveca. Ali, navečerje je taj trenutak kad se vera pretvara u blagodat.

Navečerje slave je pojam koji se polako gubi u našoj tradiciji….Naime, u srpskoj pravoslavnoj tradiciji, dan i slava ne počinju u ponoć, već – prema crkvenom kalendaru – uvek naveče prethodnog dana, nakon bdenija ili večernje službe u crkvi.

Taj trenutak, koji označava duhovni početak praznika, zove se navečerje slave.

Mnogi vernici danas pogrešno veruju da se slava „pali” ili počinje tek ujutru, na sam dan sveca, ali crkveno pravilo jasno govori da svetkovanje počinje već posle 16 časova prethodnog dana. Upravo tada, u hramovima se služi svečano bdenije – molitva zahvalnosti i duhovna priprema za praznik koji dolazi, prenosi k1info.rs.

Značaj navečerja

Navečerje nije samo formalni uvod u slavu, već trenutak duhovnog sabranja. Vernik koji slavi svetitelja treba da prisustvuje službi u crkvi, da se pomoli i zahvali Bogu i svom svetitelju zaštitniku. Tada, kako sveštenici podsećaju, počinje blagodatni deo praznika – molitveno raspoloženje, mir i sabranost koji se prenose i na slavsku trpezu u domu. Sveštenici često ističu da navečerje nije deo narodnog običaja, već crkvenog ustrojstva, koje ima duboko značenje. Ono nas vraća korenima vere – na zajednicu sa Bogom, a ne samo na gozbu i okupljanje

Kako se obeležava u domu

Po povratku sa bdenija, domaćin obično priprema slavski kolač, vino i sveću, koji će sutradan biti osveštani u crkvi. U nekim krajevima Srbije tada se već „diže slavska trpeza” – simbolično postavljanje hrane i vina kao znak da je slava započela. Sve se obavlja u miru, bez galame, jer se veruje da noć uoči slave treba provesti u molitvi, miru i zahvalnosti.

Zašto je važno poštovati običaj

Navečerje podseća da slava nije samo tradicija i gozba, već molitveni čin i izraz lične vere. Poštovanjem tog trenutka, domaćin pokazuje da razume smisao slave – ne samo da proslavi svetitelja, već da se duhovno poveže s njim.

Zato sveštenici poručuju: „Onaj ko slavi, dužan je da bude na bdeniju, jer mu tada počinje slava. Tek posle molitve i blagoslova, dolazi radost domaće trpeze.”

U duhu naših predaka, prava slava ne počinje zvukom veselja, već – molitvom i svetlom sveće. Navečerje je taj trenutak kad se vera pretvara u blagodat.

