Kada vidite ovo, nikada vam više neće pasti na pamet da čistite uši štapićima (video)

Da li i vi čistite uši štapićima? Pogledajte video koji pokazuje šta se tačno dešava kada to radite.

Iako osećaj čistoće i svežine u ušima veoma prija, odviknite se od štapića za uši, jer telu čine više štete nego koristi i samo je pitanje vremena u kojem će vam zatrebati pomoć lekara.

Po izvlačenju štapića iz uha, verovatno vas zadovoljava prizor žutila na vatici, pa mislite kako ste sav vosak izvukli napolje. Međutim, istina je da se većina sadržaja zapravo samo dodatno potiskuje dublje u ušni kanal.

Vosak koji se nakuplja u ušima nije tu bez svrhe – on sadrži antibiotske materije i štiti od gljivica, a njegovo učestalo uklanjanje može dovesti do komplikacija, od infekcija do ekcema na spoljašnjem delu uha, piše 24sata. Lekari se susreću is probušenim bubnim opnama nastalih kao posledica čišćenja štapićima.

Maslinovo ulje i hidrogen

S obzirom na to da vrlo verovatno nećete tek tako odbaciti ovu tradicionalnu metodu, za početak pokušajte da to radite najviše triput mesečno, i to isključivo posle tuširanja, jer vruća para otapa vosak. Obuhvatite prstima deo štapića na kojem se spajaju vata i drška – na taj način ćete napraviti svojevrsnu granicu preko koje ne smete ići prilikom guranja. Potom nežno očistite ušnu školjku i dostupni deo unutrašnjeg uha.

Ipak, kao najbezbednija metoda čišćenja ušiju navodi se ona s uljem i vodonik peroksidom. Jednom nedeljno pre spavanja napunite bočicu sa nastavkom za kapanje maslinovim, mineralnim ili dečjim uljem.

U svako uho nakapajte 3 kapi i laganim pritiskom masirajte “kapicu” koja štiti ulaz u uho, nakon čega zalepite preko uha vateni jastučić, koji će držati ulje podalje od jastuka. Sledećeg dana tokom tuširanja stavite na dlan malu količinu hidrogena i utrljajte je u uho. Doći će do hemijske reakcije koja će zapeniti otopljeni vosak i u potpunosti ga izbaciti na površinu.

