„Kafa sreće“: Jutarnjem napitku dodajte pola kašičice ovog začina, lepše ćete započeti dan

Kafa je nešto na šta pomislimo čim otvorimo oči. Mnogi ne mogu da zamisle jutro bez kafe – njen miris i prvi gutljaj su mali ritual sreće.
Ali, da li ste znali da dodatak crnog bibera u kafu može pojačati taj osećaj zadovoljstva i aktivirati „hormon sreće“ serotonin
Ukoliko volite da pijete kafu, onda treba da joj dodate jedan sastojak koji će vas, provereno, učiniti srećnijim.
Da li znate u čemu je tajna?
Jednostavno je. Kombinacija kafe i bibera podstiče proizvodnju „hormona sreće“, prenosi kolektiv.me.
Sastojci:
– četiri kašičice mlevene kafe,
– pola kašičice mlevenog bibera
– prstohvat cimeta, muskatni oraščić po ukusu.
Priprema:
– Skuvajte svoju omiljenu kafu (tursku, espresso ili filter).
– Dodajte prstohvat sveže mlevenog crnog bibera.
– Po želji zasladite medom ili cimetom.
– Promešajte i uživajte u bogatom, pikantnom ukusu
Zašto kafa sa biberom?
Aktivira serotonin – prirodno podiže raspoloženje, slično kao čokolada.
Ubrzava metabolizam – piperin iz bibera stimuliše sagorevanje kalorija.
Detoksikacija – podstiče izbacivanje toksina iz organizma.
Tradicionalni koreni – arapski trgovci su vekovima pekli zrna kafe sa biberom radi očuvanja
Savet: počnite sa malom količinom bibera da biste se navikli na aromu.
Dodatni recept: Kafa sa cimetom
Kombinacija kafe i cimeta nije samo ukusna, već i izuzetno korisna za zdravlje. Prema rečima nutricioniste Džejmija Dežagneja, samo jedna kašičica cimeta dnevno može obezbediti telu potrebne vitamine i minerale, a kada se doda u kafu, efekti se dodatno pojačavaju.
Cimet – više od začina
Cimet se dobija od kore drveta Cinnamomum i vekovima se koristi zbog svojih lekovitih svojstava. Bogat je antioksidansima, ima antiupalno dejstvo i pomaže u regulaciji nivoa šećera u krvi. U kombinaciji sa kafom, stvara sinergijski efekat koji pomaže telu da se izbori sa slobodnim radikalima i očuva zdravlje ćelija.
