„Kafa sreće“: Omiljenom jutarnjem napitku dodajte pola kašičice ovog začina, lepše ćete započeti dan

Kafa je nešto na šta pomislimo čim otvorimo oči. Mnogi ne mogu da zamisle jutro bez kafe – njen miris i prvi gutljaj su mali ritual sreće.

Ali, da li ste znali da dodatak crnog bibera u kafu može pojačati taj osećaj zadovoljstva i aktivirati „hormon sreće“ serotonin

Ukoliko volite da pijete kafu, onda treba da joj dodate jedan sastojak koji će vas, provereno, učiniti srećnijim.

Da li znate u čemu je tajna?

Jednostavno je. Kombinacija kafe i bibera podstiče proizvodnju „hormona sreće“, prenosi kolektiv.me.

Sastojci:

– četiri kašičice mlevene kafe,

– pola kašičice mlevenog bibera

– prstohvat cimeta, muskatni oraščić po ukusu.

Priprema:

– Skuvajte svoju omiljenu kafu (tursku, espresso ili filter).

– Dodajte prstohvat sveže mlevenog crnog bibera.

– Po želji zasladite medom ili cimetom.

– Promešajte i uživajte u bogatom, pikantnom ukusu

Zašto kafa sa biberom?

Aktivira serotonin – prirodno podiže raspoloženje, slično kao čokolada.

Ubrzava metabolizam – piperin iz bibera stimuliše sagorevanje kalorija.

Detoksikacija – podstiče izbacivanje toksina iz organizma.

Tradicionalni koreni – arapski trgovci su vekovima pekli zrna kafe sa biberom radi očuvanja

Savet: počnite sa malom količinom bibera da biste se navikli na aromu.

