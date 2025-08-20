Kafu nikada ne sipajte u kipuću vodu: Mnogi greše, evo u čemu je tajna savršenog ukusa i arome

Mnogi prave istu grešku kad kuvaju kafu – sipaju je u kipuću vodu. Stručnjaci otkrivaju zašto to uništava ukus i aroma nestaje, i u čemu zapravo leži tajna savršene šoljice omiljenog napitka.

Britanski Dejli mejl je kontaktirao više stručnjaka koji su dali odgovore na pitanja kako treba najidealnije kuvati crnu kafu da bismo maksimalno uživali u tom napitku.

Svima nam je manje ili više sličan postupak, a tačno je da će mnogi u iščekivanju da ih magičan napitak razbudi posegnuti da je skuvaju na najbrži mogući način. Stav struke je da ne bi trebalo ulagati u skupe aparate za kuvanje kafe, već bi moglo da posluži i najobičnije posuđe, ali zato je odabir kafe veoma bitan.

– Najčešća greška koju mnogi prave jeste što dodaju kafu čim voda provri. A istina je da će vrela voda spržiti talog kafe, pa je idealno da pričekate pola minuta, pa da dodate kafu. Tačnije, idealno je da kafu prelijete kipućom vodom pošto sačekate 30 sekundi do minut – stav je stručnjaka, piše Dejli mejl.

Takođe, voda sa slavina se razlikuje od mesta do mesta, a često je i ona puna kamenca, zato je idealno koristiti filtere za njeno prečišćavanja. Srazmerna količina kafe i vode je takođe ključna, a idealno je sipati 70g kafe na litar vode.

Kafa ne trpi vlagu, vazduh, niti druge mirise, pa je treba držati u strogo zatvorenoj posudi i što dalje od frižidera.

