Kakav vam je nos, takvi ste u duši: Evo šta ovaj deo tela otkriva o vama i vašem karakteru

U svetu je sve zastupljenije mišljenje da ljudi mogu da imaju 14 različitih vrsta noseva, ali i da oblik i veličina vašeg nosa mogu dosta toga da otkriju o vašoj ličnosti. Ovo ipak nije naučno potkrepljeno.

Nakon podrobnog istraživanja, stručnjaci su objavili da na području Evrope i Mediterana postoji čak 14 različitih vrsta noseva.

Nema naučnih dokaza da su ti različiti oblici noseva povezani sa razlikama u ličnosti ljudi čije lice oni krase, međutim, svakako je zanimljivo pročitati neke od ovih zabavnih teorija.

Predstavljamo vam neke od različitih oblika noseva i njihove karakteristike.

1. Rimski

Ljudi s ovom vrstom izduženog nosa, kosog vrha okrenutog prema dole, su hrabri i imaju sposobnost donošenja odluka i jasnog razmišljanja u životu. Oni su takođe vrlo ambiciozni i vole dobar izazov. Za njih je normalno da napreduju već kad dostignu srednje godine.

2. Kratak

Kratak nos obično imaju ljudi koji imaju nisko samopoštovanje. Često iznose mišljenja koja nisu konačna ili su vezana za vrlo usko područje. Gaje određenu ljubav prema slobodi, ali umeju da budu i ljubomorni.

3. Orlovski

Orlovski nos često ukazuje na to da je osoba usmerena na strateške ciljeve. To je takođe znak osobe koja ima preduzetnički duh i jako je motivisana ali i izdržljiva.

4. Mali i ravan

Oni koji imaju ovu vrstu malog nosa, s vrhom usmerenim prema gore, zbog čega im se često vidlje i nozdrve, teže dolaze do duhovne i fizičke zrelosti. Tvrde da su upućeni u sve na svetu i sve vrste ljudi, a zapravo su bezbrižni, što ih ponekad dovodi u nepriliku.

5. Dug i prćast

Takozvani “nebeski nos” je sličan ravnom nosu ali mu je vrh izdignut i zaobljen. Ljudi koji imaju takav nos su obično praktični, pouzdani i uravnoteženi, piše portal brightside.me.

6. Grčki

Ljudi ravnih nosova imaju tendenciju da jasno razmišljaju i budu tolerantni. Istrajavaju u onome što su zamislili i ljudi ih doživljavaju kao pouzdane osobe. Obično se razumeju u umetnost. Muškarci ravnog nosa obično rade u medijima, vode firme ili se posvećuju umetnosti, dok su žene su obično samozaposlene, rade kao asistenti ili kao modeli.

7. Kukast

Kukast i uzak nos je čest kod jako ambicioznih ljudi koji teže postizanju uspeha. Žene koje imaju kukast nos često su jako obrazovane i razvijaju snažan instinkt za pronalaženje dobrih poslovnih prilika.

8. Mesnat

Ovo je vrsta nosa koja se češće viđa kod muškaraca. Ljudi sa debljim nosom su obično velikodušni, osećajni i srdačni, ali ujedno i oprezni, jer ne vole mutne radnje. U privatnom životu su uvek spremni da se nađu drugima. Žene sa ovom vrstom nosa obični razvijaju veštine na polju ekonomije i njoj sličnim sferama, poput ugostiteljstva.

9. Nepravilan

Nepravilan nos u teoriji označava snažan i tvrdoglav karakter. Međutim, u stvarnosti, to je zapravo samo fasada. Kada pogledate iza nje, videćete da su ljudi sa nepravilnim nosevima obično vrlo darežljivi i plemeniti.

10. Spljošten

Ravan i pomalo spljošten nos ukazuje na to da ljudi imaju mnogo različitih vrsta veština i da vole da se zabavljaju, iako vam mogu delovati pomalo pesimistično prema perspektivi života dok ih zaista ne upoznate.

11. Uzak

Ljudi sa uskim nosevima oličavaju samopouzdanje. Obično su vrlo tvrdoglavi, ali i ranjivi a imaju i naročito interesovanje za duhovna pitanja.

12. Visok i dug

Ljudi koji imaju ovakav oblik nosa obično pokazuju veliko poznavanje umetnosti i estetike. Umeju da budu pomalo ponosni, ali su ipak u suštini nemirne duše koje izrazito cene vreme koje mogu provesti u osami.

