Kako brzo zaraditi novac

Ako ste se poslednjih nedelja bavili jesenjim raspremanjem kuće, verovatno ste pronašli nekolicinu stvari koje vam više ne trebaju, a i dalje ih čuvate.

Umesto da ih bacite, razmislite o tome da stvari koje više ne koristite prodate i novac stavite na štednju ili kupite nešto novo i spremite se za zimu.

Gde prodati stvari? Na Fejsbuku postoji više stranica na kojima ljudi redovno prodaju stare i korišćene stvari, a osim toga, možete posetiti second-hand prodavnice ili koristiti stranice poput eBaya i Amazona, piše portal Klix.

Među stvarima koje možete prodati su komadi odeće (majice, pantalone, haljine, jakne, venčanice, kaiševi…), ali i stari nakit. Posetite zlatara i proverite vrednost, pa ako ga više ne koristite prodajte ga.

Pročešljajte kuću i pokušajte pronaći stare mobilne telefone, delove komputera i slične stvari. Neke od njih možete prodati čak i ako su neispravni, te dobiti novac za delove koji se mogu koristiti na drugim uređajima.

Ista stvar važi i za knjige – one koje kod vas skupljaju prašinu verovatno bi obradovale nekog drugog, pa stoga zavrnite rukave i presložite ih, odvojite one koje vam ne trebaju i prodajte ih nekome kome bi one mogle biti korisne ili interesantne.

Među stvarima koje takođe možete prodati su i stara sportska oprema, dečije igračke, nameštaj, video-igrice, muzički instrumenti, umetnine, kuhinjski elementi ili sprave koje više ne koristite.

