Zvuči suludo, ali radi: Trik od 0 dinara koji oštri makaze u najkraćem roku

Makaze možete naoštriti za tren uz jedan sastojak iz kuhinje. Probajte trik koji košta 0 dinara i provereno uspeva (video).

Ako su vam makaze postale tupe i više ne seku glatko kao ranije, postoji jednostavan kućni trik koji mnogi koriste godinama, oštrenje pomoću običnog šećera. Iako zvuči neobično, upravo kristali šećera mogu pomoći da se ivice sečiva blago „osveže“ i očiste od sitnih naslaga koje otežavaju sečenje. Upravo zato je ovo jedan od najjeftinijih načina da naoštrite makaze bez odlaska kod majstora.

Kako da naoštrite makaze za tren

Postupak je vrlo jednostavan. Dovoljno je da sipate kristal šećer u šolju ili manju posudu, a zatim nekoliko minuta otvarate i zatvarate makaze kroz šećer, kao da ga sečete.

Sitni kristali stvaraju blagi abrazivni efekat koji može pomoći da se sečiva lakše poravnaju i ponovo postanu oštrija.

Ovaj trik posebno može biti koristan kod makaza koje koristite svakodnevno u kuhinji, za papir, pakovanja ili sitne kućne poslove. Osim što pomaže kod blagog tupenja, šećer može ukloniti i lepljive ostatke ili nečistoće sa ivica makaza, zbog kojih često deluje kao da više ne seku dobro.

Posle tretmana preporučuje se da makaze obrišete suvom ili blago vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke šećera.

Ako želite još bolji efekat, možete ih nakon toga vrlo lagano premazati kapljicom ulja kako bi mehanizam radio glatko.

Naravno, ovaj trik nije zamena za profesionalno oštrenje kada su makaze ozbiljno oštećene ili potpuno istrošene, ali može biti brzo i praktično rešenje za svakodnevnu upotrebu.

Upravo zbog jednostavnosti i sastojaka koje svi već imamo kod kuće, trik sa šećerom postao je jedan od popularnijih saveta za održavanje makaza bez dodatnih troškova.

Zašto baš šećer, a ne so ili pirinač

Pitanje koje se odmah nameće, zašto baš šećer. Kristali šećera imaju oštre ivice, ali su dovoljno meki da ne oštete čelik sečiva. So je previše agresivna i može ostaviti tragove vlage koji vode u rđu, naročito kod jeftinijih makaza sa tankim premazom.

Pirinač se često spominje na društvenim mrežama, ali zrno je preglatko da bi imalo abrazivni efekat, više služi za čišćenje od oštrenja.

Kada šećer neće pomoći

Trik radi na sečivima koja su tupa od svakodnevne upotrebe, ne na onima koja su krivnja pala na pločice ili su sekla žicu.

Ako vidite vidljivo iskrivljenje ili zarez na oštrici, šećer tu nema šta da uradi. Takve makaze idu kod brusača ili u zamenu.

Koliko često ponoviti postupak

Za kuhinjske makaze koje koristite skoro svaki dan, jednom mesečno je sasvim dovoljno. Kancelarijske makaze za papir mogu izdržati i tri meseca između tretmana.

Znak da je vreme za novo oštrenje makaza je trenutak kada papir počne da se gužva umesto da se seče čisto, ili kada morate dvaput da prelazite preko iste linije.

Mali detalj koji većina preskoči kada oštre makaze

Pre nego što krenete da naoštrite makaze šećerom, otvorite ih do kraja i pogledajte spoj. Ako je labav, ni najoštrija sečiva neće seći kako treba, jer se razilaze u sredini.

Stegnite šrafić blago, taman da makaze ostanu pokretne, ali bez klimanja. Tek onda krenite u postupak sa šećerom, inače ćete potrošiti vreme bez pravog rezultata.

